Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ахмат
3 - 0 3 0
АкронЗавершен
Локомотив
0 - 0 0 0
Рубин2 тайм
Ростов
19:00
КраснодарНе начат
Зенит
19:30
ОренбургНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брентфорд
3 - 1 3 1
Манчестер ЮнайтедЗавершен
Кристал Пэлас
1 - 0 1 0
Ливерпуль1 тайм
Челси
1 - 0 1 0
Брайтон1 тайм
Манчестер Сити
1 - 1 1 1
Бернли1 тайм
Лидс
1 - 1 1 1
Борнмут1 тайм
Ноттингем Форест
19:30
СандерлендНе начат
Тоттенхэм
22:00
ВулверхэмптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
1 - 1 1 1
ЛевантеЗавершен
Атлетико
1 - 2 1 2
Реал Мадрид1 тайм
Мальорка
19:30
АлавесНе начат
Вильярреал
22:00
АтлетикНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
1 - 1 1 1
Кремонезе2 тайм
Ювентус
19:00
АталантаНе начат
Кальяри
21:45
ИнтерНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
2 - 0 2 0
Аугсбург1 тайм
Майнц
0 - 2 0 2
Боруссия Д2 тайм
Вольфсбург
0 - 1 0 1
РБ Лейпциг2 тайм
Санкт-Паули
1 - 2 1 2
Байер2 тайм
Боруссия М
19:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лорьян
18:00
МонакоНе начат
Тулуза
20:00
НантНе начат
ПСЖ
22:05
ОсерНе начат

Шумахов - о Батракове: тяжело сразу из "Локомотива" в "Барселону" перейти

Защитник махачкалинского "Динамо" Идар Шумахов высказался о возможном переходе полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова в "Барселону".
Фото: ФК "Локомотив"
"Я думаю, это подготовка к тому, чтобы раскачать его на европейской арене. Чтобы обратили внимание. Наверное, тяжело сразу из "Локомотива" в "Барселону" перейти. Но какие-нибудь средние европейские клубы точно им интересуются", - цитирует Шумахова "Матч ТВ".

В текущем сезоне Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 12 матчей и записал на свой счет 10 забитых мячей и 2 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего полузащитника в 23 миллиона евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2029 года. На счету футболиста 7 матчей в составе сборной России и 2 забитых гола.

Ранее в СМИ появилась информация, что российский футболист входит в список футболистов, за которыми наблюдает каталонская "Барселона". Алексей Батраков входит в тройку самых дорогих футболистов чемпионата России.

