Шумахов - о Батракове: тяжело сразу из "Локомотива" в "Барселону" перейти

"Я думаю, это подготовка к тому, чтобы раскачать его на европейской арене. Чтобы обратили внимание. Наверное, тяжело сразу из "Локомотива" в "Барселону" перейти. Но какие-нибудь средние европейские клубы точно им интересуются", - цитирует Шумахова "Матч ТВ".
В текущем сезоне Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 12 матчей и записал на свой счет 10 забитых мячей и 2 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего полузащитника в 23 миллиона евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2029 года. На счету футболиста 7 матчей в составе сборной России и 2 забитых гола.
Ранее в СМИ появилась информация, что российский футболист входит в список футболистов, за которыми наблюдает каталонская "Барселона". Алексей Батраков входит в тройку самых дорогих футболистов чемпионата России.
Защитник махачкалинского "Динамо" Идар Шумахов высказался о возможном переходе полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова в "Барселону".
Фото: ФК "Локомотив"