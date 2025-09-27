Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ахмат
3 - 0 3 0
АкронЗавершен
Локомотив
0 - 0 0 0
Рубин2 тайм
Ростов
19:00
КраснодарНе начат
Зенит
19:30
ОренбургНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брентфорд
3 - 1 3 1
Манчестер ЮнайтедЗавершен
Кристал Пэлас
1 - 0 1 0
Ливерпуль1 тайм
Челси
1 - 0 1 0
Брайтон1 тайм
Манчестер Сити
1 - 1 1 1
Бернли1 тайм
Лидс
1 - 1 1 1
Борнмут1 тайм
Ноттингем Форест
19:30
СандерлендНе начат
Тоттенхэм
22:00
ВулверхэмптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
1 - 1 1 1
ЛевантеЗавершен
Атлетико
1 - 2 1 2
Реал Мадрид1 тайм
Мальорка
19:30
АлавесНе начат
Вильярреал
22:00
АтлетикНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
1 - 1 1 1
Кремонезе2 тайм
Ювентус
19:00
АталантаНе начат
Кальяри
21:45
ИнтерНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
2 - 0 2 0
Аугсбург1 тайм
Майнц
0 - 2 0 2
Боруссия Д2 тайм
Вольфсбург
0 - 1 0 1
РБ Лейпциг2 тайм
Санкт-Паули
1 - 2 1 2
Байер2 тайм
Боруссия М
19:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лорьян
18:00
МонакоНе начат
Тулуза
20:00
НантНе начат
ПСЖ
22:05
ОсерНе начат

Миранчук: у "Динамо" случилась потеря концентрации по ходу второго тайма матча с "Крыльями"

Полузащитник "Динамо" Антон Миранчук высказался о победе над "Крыльями Советов" в 10 туре РПЛ (3:2).
Фото: ФК "Динамо"
"К сожалению, сами довели ситуацию на поле до такого момента, что в конце матча у нас присутствовала нервозность. Только к нам вопросы по тому, почему мы не смогли забить ещё и почему у своих ворот стали допускать голевые моменты. Наверное, случилась потеря концентрации по ходу второго тайма с нашей стороны", - цитирует Миранчука Metaratings.

Вчера, 26 сентября, московское "Динамо" одержало выездную победу над самарскими "Крыльями Советов" в 10 туре Российской Премьер-Лиги со счетом 3:2. Забитыми мячами в составе бело-голубых отметились Даниил Фомин, Бителло и Иван Сергеев, в составе самарцев - Ильзат Ахметов и Томас Гальдамес.

После 10 сыгранных туров бело-голубые располагаются на 6 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 15 набранными очками. В 11 туре Российской Премьер-Лиги команда Валерия Карпина примет на домашнем стадионе столичный "Локомотив".

