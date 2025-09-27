"К сожалению, сами довели ситуацию на поле до такого момента, что в конце матча у нас присутствовала нервозность. Только к нам вопросы по тому, почему мы не смогли забить ещё и почему у своих ворот стали допускать голевые моменты. Наверное, случилась потеря концентрации по ходу второго тайма с нашей стороны", - цитирует Миранчука Metaratings.
Вчера, 26 сентября, московское "Динамо" одержало выездную победу над самарскими "Крыльями Советов" в 10 туре Российской Премьер-Лиги со счетом 3:2. Забитыми мячами в составе бело-голубых отметились Даниил Фомин, Бителло и Иван Сергеев, в составе самарцев - Ильзат Ахметов и Томас Гальдамес.
После 10 сыгранных туров бело-голубые располагаются на 6 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 15 набранными очками. В 11 туре Российской Премьер-Лиги команда Валерия Карпина примет на домашнем стадионе столичный "Локомотив".
Миранчук: у "Динамо" случилась потеря концентрации по ходу второго тайма матча с "Крыльями"
Полузащитник "Динамо" Антон Миранчук высказался о победе над "Крыльями Советов" в 10 туре РПЛ (3:2).
Фото: ФК "Динамо"