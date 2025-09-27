Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ахмат
3 - 0 3 0
АкронЗавершен
Локомотив
0 - 0 0 0
Рубин2 тайм
Ростов
19:00
КраснодарНе начат
Зенит
19:30
ОренбургНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брентфорд
3 - 1 3 1
Манчестер ЮнайтедЗавершен
Кристал Пэлас
1 - 0 1 0
Ливерпуль1 тайм
Челси
1 - 0 1 0
Брайтон1 тайм
Манчестер Сити
1 - 1 1 1
Бернли1 тайм
Лидс
1 - 1 1 1
Борнмут1 тайм
Ноттингем Форест
19:30
СандерлендНе начат
Тоттенхэм
22:00
ВулверхэмптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
1 - 1 1 1
ЛевантеЗавершен
Атлетико
1 - 2 1 2
Реал Мадрид1 тайм
Мальорка
19:30
АлавесНе начат
Вильярреал
22:00
АтлетикНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
1 - 1 1 1
Кремонезе2 тайм
Ювентус
19:00
АталантаНе начат
Кальяри
21:45
ИнтерНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
2 - 0 2 0
Аугсбург1 тайм
Майнц
0 - 2 0 2
Боруссия Д2 тайм
Вольфсбург
0 - 1 0 1
РБ Лейпциг2 тайм
Санкт-Паули
1 - 2 1 2
Байер2 тайм
Боруссия М
19:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лорьян
18:00
МонакоНе начат
Тулуза
20:00
НантНе начат
ПСЖ
22:05
ОсерНе начат

Антон Миранчук: это нормально, что только к октябрю игроки "Динамо" набрали хорошую форму

Атакующий полузащитник московского "Динамо" Антон Миранчук рассказал, как относится к мнению, что футбол Карпина даёт результаты не сразу.
Фото: ФК "Динамо"
- Насколько я согласен с тем, что футбол Карпина не даёт результаты быстро и надо ждать? Я думаю, что так и есть. Мы играем не в самый простой футбол. Многое построено на взаимодействиях, хорошем взаимопонимании футболистов, чтобы наиграть эти многочисленные связи, нужно время. Тот же я. Пришёл в команду не с самого начала сезона, пришлось резко встраиваться в состав. Да, мне помогло, что я уже играл у Карпина в сборной, где схема та же. Я понимаю его требования, но время на то, чтобы сыграться с новыми партнёрами, было необходимо. Это нормально, что только к октябрю мы набрали хорошую форму, обрели оптимальные кондиции. Не только мы, но и многие команды по-настоящему "просыпаются" только к этому моменту, - приводит слова Миранчука Metaratings.ru.

Московское "Динамо" под руководством возглавившего команду в июне 2025 года главного тренера Валерия Карпина 26 сентября одержало третью победу подряд во всех турнирах и продлило беспроигрышную серию во всех турнирах до четырёх матчей. В выездной встрече 10 тура Российской премьер-лиги бело-голубые победили самарские "Крылья Советов" (3:2). Ранее самыми позитивными сериями "Динамо" с Карпиным были три матча во всех турнирах без поражений и две победы подряд.

29-летний атакующий полузащитник сборной России Антон Миранчук подписал контракт с московским "Динамо" 22 августа 2025 года. в 7 матчах во всех турнирах в составе бело-голубых на счету Миранчука 3 результативные передачи, одной из которых хавбек отметился в игре с "Крыльями Советов".

