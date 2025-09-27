Антон Миранчук: это нормально, что только к октябрю игроки "Динамо" набрали хорошую форму

- Насколько я согласен с тем, что футбол Карпина не даёт результаты быстро и надо ждать? Я думаю, что так и есть. Мы играем не в самый простой футбол. Многое построено на взаимодействиях, хорошем взаимопонимании футболистов, чтобы наиграть эти многочисленные связи, нужно время. Тот же я. Пришёл в команду не с самого начала сезона, пришлось резко встраиваться в состав. Да, мне помогло, что я уже играл у Карпина в сборной, где схема та же. Я понимаю его требования, но время на то, чтобы сыграться с новыми партнёрами, было необходимо. Это нормально, что только к октябрю мы набрали хорошую форму, обрели оптимальные кондиции. Не только мы, но и многие команды по-настоящему "просыпаются" только к этому моменту, - приводит слова Миранчука Metaratings.ru.
Московское "Динамо" под руководством возглавившего команду в июне 2025 года главного тренера Валерия Карпина 26 сентября одержало третью победу подряд во всех турнирах и продлило беспроигрышную серию во всех турнирах до четырёх матчей. В выездной встрече 10 тура Российской премьер-лиги бело-голубые победили самарские "Крылья Советов" (3:2). Ранее самыми позитивными сериями "Динамо" с Карпиным были три матча во всех турнирах без поражений и две победы подряд.
29-летний атакующий полузащитник сборной России Антон Миранчук подписал контракт с московским "Динамо" 22 августа 2025 года. в 7 матчах во всех турнирах в составе бело-голубых на счету Миранчука 3 результативные передачи, одной из которых хавбек отметился в игре с "Крыльями Советов".
Атакующий полузащитник московского "Динамо" Антон Миранчук рассказал, как относится к мнению, что футбол Карпина даёт результаты не сразу.
