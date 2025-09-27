Погребняк - о 52-летнем Талалаеве: прогрессирующий, молодой специалист, знаю его ещё со времён "Спартака"

- Андрея Викторовича я знаю довольно-таки давно, ещё со времён "Спартака". Талалаев - прогрессирующий, молодой специалист. Однозначно скажу: он сейчас на слуху. На него обращают внимание, и это полностью его заслуга. Сможет ли он в будущем возглавить более именитый клуб? Да, конечно. А почему нет, собственно? Это профессиональная тенденция, когда тебя берут на повышение. Конечно, имеет место быть. Это нормально, - передаёт слова Погребняка "Чемпионат".
Калининградская "Балтика" под руководством 52-летнего главного тренера Андрея Талалаева в первом сезоне после возвращения в Российскую премьер-лигу стартовала в чемпионате с 9-матчевой серии без поражений (+4=5), которая является второй действующей по продолжительности в лиге.
В активе "Балтики" после 9 сыгранных матчей 17 очков, калининградцы занимают в турнирной таблице третье место, отставая на 2 очка от лидирующего в чемпионской гонке "Краснодара".
Экс-нападающий "Спартака" Павел Погребняк высказался о главном тренере калининградской "Балтики" Андрее Талалаеве.
