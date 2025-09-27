Кирьяков - о победе "Динамо" над "Крыльями Советов": "валидольный" матч, много нервных клеток потеряно Карпиным

- 3:0 после первого тайма - чувствуешь себя спокойно. Часто бывает, что многие команды позволяют себе успокоиться, и первый забитый соперником мяч может перевернуть игру. Так и получилось. С другой стороны, у "Динамо" были моменты, чтобы увеличить счёт. "Динамо" опасно контратаковало, но не забило и пропустило второй мяч на 88-й минуте, устроив себе нервную концовку. Но первый тайм обеспечил "Динамо" победу. Для тренера это "валидольный" матч, много нервных клеток потеряно Карпиным, - передаёт слова Кирьякова Metaratings.ru.
Московское "Динамо" к 34-й минуте гостевой встречи 10 тура Российской премьер-лиги с самарскими "Крыльями Советов" выигрывало со счётом 3:0 благодаря забитым мячам в исполнении полузащитников Даниила Фомина и Бителло и нападающего Ивана Сергеева.
На 59-й минуте игры вышедший на замену в перерыве атакующий полузащитник волжан Ильзат Ахметов забил первый ответный гол своей команды. На 88-й минуте защитник самарцев Томас Гальдамес с передачи Ахметова сократил отставание до минимума.
Экс-нападающий московского "Динамо" Сергей Кирьяков прокомментировал выездную победу бело-голубых над "Крыльями Советов" в матче 10 тура РПЛ (3:2).
Фото: ФК "Динамо"