Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ахмат
3 - 0 3 0
АкронЗавершен
Локомотив
0 - 0 0 0
Рубин2 тайм
Ростов
19:00
КраснодарНе начат
Зенит
19:30
ОренбургНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брентфорд
3 - 1 3 1
Манчестер ЮнайтедЗавершен
Кристал Пэлас
1 - 0 1 0
Ливерпуль1 тайм
Челси
1 - 0 1 0
Брайтон1 тайм
Манчестер Сити
1 - 1 1 1
Бернли1 тайм
Лидс
1 - 1 1 1
Борнмут1 тайм
Ноттингем Форест
19:30
СандерлендНе начат
Тоттенхэм
22:00
ВулверхэмптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
1 - 1 1 1
ЛевантеЗавершен
Атлетико
1 - 2 1 2
Реал Мадрид1 тайм
Мальорка
19:30
АлавесНе начат
Вильярреал
22:00
АтлетикНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
1 - 1 1 1
Кремонезе2 тайм
Ювентус
19:00
АталантаНе начат
Кальяри
21:45
ИнтерНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
2 - 0 2 0
Аугсбург1 тайм
Майнц
0 - 2 0 2
Боруссия Д2 тайм
Вольфсбург
0 - 1 0 1
РБ Лейпциг2 тайм
Санкт-Паули
1 - 2 1 2
Байер2 тайм
Боруссия М
19:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лорьян
18:00
МонакоНе начат
Тулуза
20:00
НантНе начат
ПСЖ
22:05
ОсерНе начат

Кирьяков - о победе "Динамо" над "Крыльями Советов": "валидольный" матч, много нервных клеток потеряно Карпиным

Экс-нападающий московского "Динамо" Сергей Кирьяков прокомментировал выездную победу бело-голубых над "Крыльями Советов" в матче 10 тура РПЛ (3:2).
Фото: ФК "Динамо"
- 3:0 после первого тайма - чувствуешь себя спокойно. Часто бывает, что многие команды позволяют себе успокоиться, и первый забитый соперником мяч может перевернуть игру. Так и получилось. С другой стороны, у "Динамо" были моменты, чтобы увеличить счёт. "Динамо" опасно контратаковало, но не забило и пропустило второй мяч на 88-й минуте, устроив себе нервную концовку. Но первый тайм обеспечил "Динамо" победу. Для тренера это "валидольный" матч, много нервных клеток потеряно Карпиным, - передаёт слова Кирьякова Metaratings.ru.

Московское "Динамо" к 34-й минуте гостевой встречи 10 тура Российской премьер-лиги с самарскими "Крыльями Советов" выигрывало со счётом 3:0 благодаря забитым мячам в исполнении полузащитников Даниила Фомина и Бителло и нападающего Ивана Сергеева.

На 59-й минуте игры вышедший на замену в перерыве атакующий полузащитник волжан Ильзат Ахметов забил первый ответный гол своей команды. На 88-й минуте защитник самарцев Томас Гальдамес с передачи Ахметова сократил отставание до минимума.

