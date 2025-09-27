«Вопрос не только в лимите. ФНЛ – лига роста. Поэтому для нас, конечно, появление ребят, прошедших через Лигу PARI или LEON-Вторую Лигу, в основной сборной – большой показатель качества футболистов, качества клубов и качества наших соревнований. Поэтому, конечно, я был бы за и вопрос не столько в легионерах.
Если посмотреть цифры, то у нас только за зимнее трансферное окно порядка 29 человек из LEON-Второй Лиги Б перешли в клубы РПЛ. Мы являемся поставщиком российских футболистов, необходимых для дальнейшего роста и укрепления клубов. Можно вспомнить много примеров футболистов, поигравших в ФНЛ и впоследствии вызывавшихся в сборную России. Из актуальных – Валентин Пальцев, который в сезоне-2023/24 выступал в «КАМАЗе», Давид Волк, ярко показавший себя в махачкалинском «Динамо» и другие», – сказал Измайлов Metaratings.
Ранее министр спорта России Михаил Дегтярёв объявил, что с 2028 года в чемпионате страны вступит в силу новый лимит на легионеров: в заявке будет разрешено не более 10 иностранцев, а на поле — до пяти одновременно. Сейчас клубам позволено заявлять до 13 игроков без российского паспорта, при этом играть одновременно могут восемь.
Президент ФНЛ поддержал появление в сборной России ребят из Первой и Второй лиги
Президент ФНЛ Наиль Измайлов на конференции «ФУТКОНФ 2025» заявил, что видит в выступлениях игроков Лиги PARI и LEON-Второй Лиги за сборную России показатель качества отечественных соревнований.
Фото: ФНЛ