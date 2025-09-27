Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ахмат
3 - 0 3 0
АкронЗавершен
Локомотив
0 - 0 0 0
Рубин2 тайм
Ростов
19:00
КраснодарНе начат
Зенит
19:30
ОренбургНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брентфорд
3 - 1 3 1
Манчестер ЮнайтедЗавершен
Кристал Пэлас
1 - 0 1 0
Ливерпуль1 тайм
Челси
1 - 0 1 0
Брайтон1 тайм
Манчестер Сити
1 - 1 1 1
Бернли1 тайм
Лидс
1 - 1 1 1
Борнмут1 тайм
Ноттингем Форест
19:30
СандерлендНе начат
Тоттенхэм
22:00
ВулверхэмптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
1 - 1 1 1
ЛевантеЗавершен
Атлетико
1 - 2 1 2
Реал Мадрид1 тайм
Мальорка
19:30
АлавесНе начат
Вильярреал
22:00
АтлетикНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
1 - 1 1 1
Кремонезе2 тайм
Ювентус
19:00
АталантаНе начат
Кальяри
21:45
ИнтерНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
2 - 0 2 0
Аугсбург1 тайм
Майнц
0 - 2 0 2
Боруссия Д2 тайм
Вольфсбург
0 - 1 0 1
РБ Лейпциг2 тайм
Санкт-Паули
1 - 2 1 2
Байер2 тайм
Боруссия М
19:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лорьян
18:00
МонакоНе начат
Тулуза
20:00
НантНе начат
ПСЖ
22:05
ОсерНе начат

Президент ФНЛ поддержал появление в сборной России ребят из Первой и Второй лиги

Президент ФНЛ Наиль Измайлов на конференции «ФУТКОНФ 2025» заявил, что видит в выступлениях игроков Лиги PARI и LEON-Второй Лиги за сборную России показатель качества отечественных соревнований.
Фото: ФНЛ
«Вопрос не только в лимите. ФНЛ – лига роста. Поэтому для нас, конечно, появление ребят, прошедших через Лигу PARI или LEON-Вторую Лигу, в основной сборной – большой показатель качества футболистов, качества клубов и качества наших соревнований. Поэтому, конечно, я был бы за и вопрос не столько в легионерах.

Если посмотреть цифры, то у нас только за зимнее трансферное окно порядка 29 человек из LEON-Второй Лиги Б перешли в клубы РПЛ. Мы являемся поставщиком российских футболистов, необходимых для дальнейшего роста и укрепления клубов. Можно вспомнить много примеров футболистов, поигравших в ФНЛ и впоследствии вызывавшихся в сборную России. Из актуальных – Валентин Пальцев, который в сезоне-2023/24 выступал в «КАМАЗе», Давид Волк, ярко показавший себя в махачкалинском «Динамо» и другие», – сказал Измайлов Metaratings.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярёв объявил, что с 2028 года в чемпионате страны вступит в силу новый лимит на легионеров: в заявке будет разрешено не более 10 иностранцев, а на поле — до пяти одновременно. Сейчас клубам позволено заявлять до 13 игроков без российского паспорта, при этом играть одновременно могут восемь.

