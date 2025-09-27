Генич: многие считают, что футболисты зажрались

«Когда футбольный человек говорит что-то про другие виды спорта, это вызывает максимальное раздражение. Многие считают, что футболисты зажрались, не заслуживают таких денег и званий. У нас ЗМС выдают за достижения на Олимпиаде, а что футболисты вообще выиграли? Они стали четвертьфиналистами ЧМ — им сразу все привилегии. Конечно, это вызывает раздражение у представителей других видов спорта, я могу их понять. Но ни один вид спорта, кроме хоккея в 2008 году, не заставит людей сотнями тысяч высыпать на улицы и праздновать всей страной. Ни один! При всем уважении к заслугам синхронистов и фигуристов», — заявил Генич «РБ Спорт».
Напомним, Романцев ранее заявил, что футболисты, которые часто падают и кричат на поле, больше подходят для фигурного катания, чем для мужской игры в футбол.
Сам Константин Генич в прошлом являлся профессиональным футболистом и воспитанником московского «Спартака». Выступал за такие команды, как «Амкар», «Химки», поиграл в Литве и в Израиле. Завершил карьеру в 28 лет после разрыва крестообразной связки.
Российский спортивный комментатор Константин Генич высказался по поводу реакции фигурного сообщества на высказывания бывшего наставника «Спартака» Олега Романцева.