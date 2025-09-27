Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ахмат
3 - 0 3 0
АкронЗавершен
Локомотив
0 - 0 0 0
Рубин2 тайм
Ростов
19:00
КраснодарНе начат
Зенит
19:30
ОренбургНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брентфорд
3 - 1 3 1
Манчестер ЮнайтедЗавершен
Кристал Пэлас
1 - 0 1 0
Ливерпуль1 тайм
Челси
1 - 0 1 0
Брайтон1 тайм
Манчестер Сити
1 - 1 1 1
Бернли1 тайм
Лидс
1 - 1 1 1
Борнмут1 тайм
Ноттингем Форест
19:30
СандерлендНе начат
Тоттенхэм
22:00
ВулверхэмптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
1 - 1 1 1
ЛевантеЗавершен
Атлетико
1 - 2 1 2
Реал Мадрид1 тайм
Мальорка
19:30
АлавесНе начат
Вильярреал
22:00
АтлетикНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
1 - 1 1 1
Кремонезе2 тайм
Ювентус
19:00
АталантаНе начат
Кальяри
21:45
ИнтерНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
2 - 0 2 0
Аугсбург1 тайм
Майнц
0 - 2 0 2
Боруссия Д2 тайм
Вольфсбург
0 - 1 0 1
РБ Лейпциг2 тайм
Санкт-Паули
1 - 2 1 2
Байер2 тайм
Боруссия М
19:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лорьян
18:00
МонакоНе начат
Тулуза
20:00
НантНе начат
ПСЖ
22:05
ОсерНе начат

Генич: многие считают, что футболисты зажрались

Российский спортивный комментатор Константин Генич высказался по поводу реакции фигурного сообщества на высказывания бывшего наставника «Спартака» Олега Романцева.
«Когда футбольный человек говорит что-то про другие виды спорта, это вызывает максимальное раздражение. Многие считают, что футболисты зажрались, не заслуживают таких денег и званий. У нас ЗМС выдают за достижения на Олимпиаде, а что футболисты вообще выиграли? Они стали четвертьфиналистами ЧМ — им сразу все привилегии. Конечно, это вызывает раздражение у представителей других видов спорта, я могу их понять. Но ни один вид спорта, кроме хоккея в 2008 году, не заставит людей сотнями тысяч высыпать на улицы и праздновать всей страной. Ни один! При всем уважении к заслугам синхронистов и фигуристов», — заявил Генич «РБ Спорт».

Напомним, Романцев ранее заявил, что футболисты, которые часто падают и кричат на поле, больше подходят для фигурного катания, чем для мужской игры в футбол.

Сам Константин Генич в прошлом являлся профессиональным футболистом и воспитанником московского «Спартака». Выступал за такие команды, как «Амкар», «Химки», поиграл в Литве и в Израиле. Завершил карьеру в 28 лет после разрыва крестообразной связки.

