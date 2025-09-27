Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ахмат
3 - 0 3 0
АкронЗавершен
Локомотив
1 - 0 1 0
РубинЗавершен
Ростов
0 - 0 0 0
КраснодарЗавершен
Зенит
5 - 2 5 2
ОренбургЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брентфорд
3 - 1 3 1
Манчестер ЮнайтедЗавершен
Кристал Пэлас
2 - 1 2 1
ЛиверпульЗавершен
Челси
1 - 3 1 3
БрайтонЗавершен
Манчестер Сити
5 - 1 5 1
БернлиЗавершен
Лидс
2 - 2 2 2
БорнмутЗавершен
Ноттингем Форест
0 - 1 0 1
СандерлендЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
1 - 1 1 1
ЛевантеЗавершен
Атлетико
5 - 2 5 2
Реал МадридЗавершен
Мальорка
1 - 0 1 0
АлавесЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
1 - 1 1 1
КремонезеЗавершен
Ювентус
1 - 1 1 1
АталантаЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
2 - 1 2 1
АугсбургЗавершен
Майнц
0 - 2 0 2
Боруссия ДЗавершен
Вольфсбург
0 - 1 0 1
РБ ЛейпцигЗавершен
Санкт-Паули
1 - 2 1 2
БайерЗавершен
Боруссия М
4 - 6 4 6
АйнтрахтЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лорьян
3 - 1 3 1
МонакоЗавершен
Тулуза
2 - 2 2 2
НантЗавершен

"Акрон" обратится в ЭСК РФС после поражения от "Ахмата"

Тольяттинский «Акрон» выразил недовольство судейством в матче 10-го тура РПЛ против «Ахмата».
Фото: ФК "Ахмат"
«Судейство в сегодняшней игре вызвало у нас недоумение. «Акрон» надеется получить ответы по многим решениям главного арбитра. Клуб направит обращение в ЭСК», — заявили «СЭ» в пресс-службе клуба.

«Акрон» в матче десятого тура РПЛ на выезде уступил «Ахмату» со счетом 0:3 и продлил серию без побед до восьми игр. Следующий матч подопечные Тедеева проведут 1 октября против «Балтики» в рамках Кубка России.

После 10 туров «Акрон» находится на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 7 очков.

