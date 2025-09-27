"Акрон" обратится в ЭСК РФС после поражения от "Ахмата"

«Судейство в сегодняшней игре вызвало у нас недоумение. «Акрон» надеется получить ответы по многим решениям главного арбитра. Клуб направит обращение в ЭСК», — заявили «СЭ» в пресс-службе клуба.
«Акрон» в матче десятого тура РПЛ на выезде уступил «Ахмату» со счетом 0:3 и продлил серию без побед до восьми игр. Следующий матч подопечные Тедеева проведут 1 октября против «Балтики» в рамках Кубка России.
После 10 туров «Акрон» находится на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 7 очков.
Тольяттинский «Акрон» выразил недовольство судейством в матче 10-го тура РПЛ против «Ахмата».
Фото: ФК "Ахмат"