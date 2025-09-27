Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ахмат
3 - 0 3 0
АкронЗавершен
Локомотив
1 - 0 1 0
РубинЗавершен
Ростов
0 - 0 0 0
КраснодарЗавершен
Зенит
5 - 2 5 2
ОренбургЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брентфорд
3 - 1 3 1
Манчестер ЮнайтедЗавершен
Кристал Пэлас
2 - 1 2 1
ЛиверпульЗавершен
Челси
1 - 3 1 3
БрайтонЗавершен
Манчестер Сити
5 - 1 5 1
БернлиЗавершен
Лидс
2 - 2 2 2
БорнмутЗавершен
Ноттингем Форест
0 - 1 0 1
СандерлендЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
1 - 1 1 1
ЛевантеЗавершен
Атлетико
5 - 2 5 2
Реал МадридЗавершен
Мальорка
1 - 0 1 0
АлавесЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
1 - 1 1 1
КремонезеЗавершен
Ювентус
1 - 1 1 1
АталантаЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
2 - 1 2 1
АугсбургЗавершен
Майнц
0 - 2 0 2
Боруссия ДЗавершен
Вольфсбург
0 - 1 0 1
РБ ЛейпцигЗавершен
Санкт-Паули
1 - 2 1 2
БайерЗавершен
Боруссия М
4 - 6 4 6
АйнтрахтЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лорьян
3 - 1 3 1
МонакоЗавершен
Тулуза
2 - 2 2 2
НантЗавершен

Баринов — о матче с "Рубином": расстроился, когда пропустили, но боженька нам помог

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал победу против казанского «Рубина».
Фото: ФК "Локомотив"
В плане футбола мне 60 минут всё очень нравилось: много контроля мяча, не так много опасных моментов. Надо отдать должное «Рубину» — они хорошо обороняются. Хорошо, что выиграли. Все складывается от игры. У «Рубина» стало больше навесов, больше передач на Даку. У нас Коля (Комличенко) вышел вторым нападающим, тоже упростили игру. Дотерпели. В последних играх мы на последних минутах пропускали. Когда пропустили, тоже расстроился, но боженька нам помог, — заявил Баринов «Матч ТВ».

В субботу, 27 сентября, «Локомотив» принимал казанский «Рубин» в матче десятого тура Российской Премьер-Лиги. Команда Михаила Галактионова одержала победу со счетом 1:0. Победный гол забил капитан столичной команды Дмитрий Баринов. На 84-й минуте форвард «Рубина» Дардан Шабанхаджай сумел забить, но после проверки VAR взятие ворот было отменено.

После этой встречи железнодорожники идут на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков.

