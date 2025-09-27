Баринов — о матче с "Рубином": расстроился, когда пропустили, но боженька нам помог

В плане футбола мне 60 минут всё очень нравилось: много контроля мяча, не так много опасных моментов. Надо отдать должное «Рубину» — они хорошо обороняются. Хорошо, что выиграли. Все складывается от игры. У «Рубина» стало больше навесов, больше передач на Даку. У нас Коля (Комличенко) вышел вторым нападающим, тоже упростили игру. Дотерпели. В последних играх мы на последних минутах пропускали. Когда пропустили, тоже расстроился, но боженька нам помог, — заявил Баринов «Матч ТВ».
В субботу, 27 сентября, «Локомотив» принимал казанский «Рубин» в матче десятого тура Российской Премьер-Лиги. Команда Михаила Галактионова одержала победу со счетом 1:0. Победный гол забил капитан столичной команды Дмитрий Баринов. На 84-й минуте форвард «Рубина» Дардан Шабанхаджай сумел забить, но после проверки VAR взятие ворот было отменено.
После этой встречи железнодорожники идут на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков.
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал победу против казанского «Рубина».
Фото: ФК "Локомотив"