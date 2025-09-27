Матчи Скрыть

Альба - о ничьей с "Краснодаром": игра получилась такой, какой я хотел

Главный тренер "Ростова" Джонатан Альба прокомментировал результат в матче 10-го тура РПЛ против "Краснодара" (0:0).
Фото: ФК "Ростов"
"Игра получилась такой, какой я хотел — думал о ней ночью. Только голов не было. Мы хотели победить и набрать три очка", - передает слова Альбы "Матч ТВ".

"Ростов" встречался на своем поле в рамках десятого тура РПЛ с "Краснодаром". Южное дерби проходило на стадионе "Ростов Арена" сегодня, 27 сентября, и завершилось нулевой ничьей.

Таким образом команда Джонатана Альбы не проигрывает в чемпионате на протяжении пяти туров подряд, четыре раза за этот отрезок сыграв вничью и одержав одну победу.

