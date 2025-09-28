"Обидно за такой результат, дай бог, исправимся и все будет хорошо. Нет никакой причины серии без побед. Надо просто выиграть один матч и все будет хорошо. Паники нет, коллектив и тренерский штаб у нас отличные", – приводит слова Хосонова "Матч ТВ".
В матче десятого тура Российской Премьер-Лиги "Акрон" уступил "Ахмату"со счетом 0:3. Таким образом, команда из Тольятти довела число встреч без побед до восьми. На данный момент подопечные Заурбека Тедеева занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 7 очков.
В следующем туре тольятинцы примут на домашнем поле санкт-петербургский "Зенит". Встреча состоится в субботу, 4 октября. Начало – в 13:00 по московскому времени.
Полузащитник "Акрона" – о восьми матчах без побед: паники нет, коллектив и тренерский штаб у нас отличные
Полузащитник "Акрона" Хетаг Хосонов высказался о настрое команды после продления серии без побед в РПЛ до восьми матчей.
Фото: ФК "Акрон"