Дзюба ответил на вопрос Черчесова после матча с "Ахматом"

Нападающий "Акрона" Артем Дзюба ответил на вопрос главного тренера "Ахмата" Станислава Черчесова о том, насколько тяжело играть с грозненской командой.

Фото: "Чемпионат"

"Невероятно сложно", — приводит слова Дзюбы "Матч ТВ".



В субботу, 27 сентября, "Акрон" на выезде потерпел поражение от "Ахмата". Встреча десятого тура Российской Премьер-Лиги завершилась со счетом 0:3. Таким образом, команда из Тольятти продлила серию без побед в чемпионате России до восьми матчей.



Отметим, что Станислав Черчесов был назначен на должность главного тренера "Ахмата" в августе 2025 года. С тех пор, как он возглавил команду, грозненцы не проиграли ни одной встречи.



На данный момент "Акрон" занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 7 очков. "Ахмат" занимает седьмую строчку, набрав 15 очков в десяти турах.

Ахмат