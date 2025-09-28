Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
ЦСКА
0 - 0 0 0
Балтика2 тайм
Динамо Мх
17:00
СочиНе начат
Спартак
19:30
Нижний НовгородНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
0 - 0 0 0
ЧелябинскЗавершен
Шинник
17:00
РоторНе начат
Факел
18:00
ЧайкаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
16:00
ФулхэмНе начат
Ньюкасл
18:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Райо Вальекано
0 - 0 0 0
Севилья1 тайм
Эльче
17:15
СельтаНе начат
Бетис
19:30
ОсасунаНе начат
Барселона
22:00
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сассуоло
3 - 1 3 1
УдинезеЗавершен
Рома
16:00
ВеронаНе начат
Пиза
16:00
ФиорентинаНе начат
Лечче
19:00
БолоньяНе начат
Милан
21:45
НаполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
16:30
ХоффенхаймНе начат
Кельн
18:30
ШтутгартНе начат
Унион
20:30
ГамбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ницца
16:00
ПарижНе начат
Анже
18:15
БрестНе начат
Лилль
18:15
ЛионНе начат
Метц
18:15
ГаврНе начат
Ренн
21:45
ЛансНе начат

Дзюба ответил на вопрос Черчесова после матча с "Ахматом"

Нападающий "Акрона" Артем Дзюба ответил на вопрос главного тренера "Ахмата" Станислава Черчесова о том, насколько тяжело играть с грозненской командой.
Фото: "Чемпионат"
"Невероятно сложно", — приводит слова Дзюбы "Матч ТВ".

В субботу, 27 сентября, "Акрон" на выезде потерпел поражение от "Ахмата". Встреча десятого тура Российской Премьер-Лиги завершилась со счетом 0:3. Таким образом, команда из Тольятти продлила серию без побед в чемпионате России до восьми матчей.

Отметим, что Станислав Черчесов был назначен на должность главного тренера "Ахмата" в августе 2025 года. С тех пор, как он возглавил команду, грозненцы не проиграли ни одной встречи.

На данный момент "Акрон" занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 7 очков. "Ахмат" занимает седьмую строчку, набрав 15 очков в десяти турах.

