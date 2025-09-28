Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
ЦСКА
1 - 0 1 0
БалтикаЗавершен
Динамо Мх
0 - 0 0 0
СочиЗавершен
Спартак
3 - 0 3 0
Нижний НовгородЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
0 - 0 0 0
ЧелябинскЗавершен
Шинник
2 - 0 2 0
РоторЗавершен
Факел
0 - 0 0 0
ЧайкаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
3 - 1 3 1
ФулхэмЗавершен
Ньюкасл
1 - 2 1 2
АрсеналЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Райо Вальекано
0 - 1 0 1
СевильяЗавершен
Эльче
2 - 1 2 1
СельтаЗавершен
Барселона
2 - 1 2 1
Реал СосьедадЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сассуоло
3 - 1 3 1
УдинезеЗавершен
Рома
2 - 0 2 0
ВеронаЗавершен
Пиза
0 - 0 0 0
ФиорентинаЗавершен
Лечче
2 - 2 2 2
БолоньяЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
1 - 1 1 1
ХоффенхаймЗавершен
Кельн
1 - 2 1 2
ШтутгартЗавершен
Унион
0 - 0 0 0
ГамбургЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ницца
1 - 1 1 1
ПарижЗавершен
Анже
0 - 2 0 2
БрестЗавершен
Лилль
0 - 1 0 1
ЛионЗавершен
Метц
0 - 0 0 0
ГаврЗавершен

Талалаев: ЦСКА и "Краснодар" - единственные команды, играющие во что-то похожее на футбол

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев поделился мыслями после поражения от ЦСКА в 10-м туре РПЛ (0:1).
Фото: ФК "Балтика"
"ЦСКА и "Краснодар" сейчас две единственные команды, которые играют во что-то похожее на футбол. Неприятно проигрывать на последних минутах, но после такого же поражения в Кубке нам это дало толчок", - цитирует Талалаева "Чемпионат".

"Балтика" уступила в гостях московскому ЦСКА в матче десятого тура Российской Премьер-Лиги, потерпев первое поражение в этом чемпионате. Игра проходила на "ВЭБ Арене" и завершилась со счетом 1:0. Решающий мяч был забит на 90+5 минуте встречи.

Подопечные Андрея Талалаева занимают на данный момент 5-е место в турнирной таблице с 17 набранными очками. В следующем туре калининградцы примут у себя дома махачкалинское "Динамо".

