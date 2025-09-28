Талалаев: ЦСКА и "Краснодар" - единственные команды, играющие во что-то похожее на футбол

"ЦСКА и "Краснодар" сейчас две единственные команды, которые играют во что-то похожее на футбол. Неприятно проигрывать на последних минутах, но после такого же поражения в Кубке нам это дало толчок", - цитирует Талалаева "Чемпионат".
"Балтика" уступила в гостях московскому ЦСКА в матче десятого тура Российской Премьер-Лиги, потерпев первое поражение в этом чемпионате. Игра проходила на "ВЭБ Арене" и завершилась со счетом 1:0. Решающий мяч был забит на 90+5 минуте встречи.
Подопечные Андрея Талалаева занимают на данный момент 5-е место в турнирной таблице с 17 набранными очками. В следующем туре калининградцы примут у себя дома махачкалинское "Динамо".