Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
ЦСКА
1 - 0 1 0
БалтикаЗавершен
Динамо Мх
0 - 0 0 0
СочиЗавершен
Спартак
3 - 0 3 0
Нижний НовгородЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
0 - 0 0 0
ЧелябинскЗавершен
Шинник
2 - 0 2 0
РоторЗавершен
Факел
0 - 0 0 0
ЧайкаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
3 - 1 3 1
ФулхэмЗавершен
Ньюкасл
1 - 2 1 2
АрсеналЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Райо Вальекано
0 - 1 0 1
СевильяЗавершен
Эльче
2 - 1 2 1
СельтаЗавершен
Барселона
2 - 1 2 1
Реал СосьедадЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сассуоло
3 - 1 3 1
УдинезеЗавершен
Рома
2 - 0 2 0
ВеронаЗавершен
Пиза
0 - 0 0 0
ФиорентинаЗавершен
Лечче
2 - 2 2 2
БолоньяЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
1 - 1 1 1
ХоффенхаймЗавершен
Кельн
1 - 2 1 2
ШтутгартЗавершен
Унион
0 - 0 0 0
ГамбургЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ницца
1 - 1 1 1
ПарижЗавершен
Анже
0 - 2 0 2
БрестЗавершен
Лилль
0 - 1 0 1
ЛионЗавершен
Метц
0 - 0 0 0
ГаврЗавершен

Шпилевский: вы никогда не увидите от меня, что "Пари НН" будет закрываться и надеяться на Бога

Главный тренер "Пари НН" Алексей Шпилевский прокомментировал крупное поражение в гостевом матче 10?го тура РПЛ от "Спартака" (0:3).
Фото: ФК "Пари НН"
- Играли смело. Вы никогда не увидите от меня, что мы будем закрываться и надеяться на Бога. Все видели, что даже при счете 0:3 команда пыталась играть в свой футбол. Нам надо сконцентрироваться на матчах с нашими конкурентами. Я злюсь из-за голов, которые мы пропустили. Это простые голы, так нельзя делать.

Сегодня, 28 сентября, "Пари НН" встречался на выезде с московским "Спартаком" в рамках 10-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч проходил на домашнем стадионе красно-белых "Лукойл Арена" и завершился разгромным поражением гостей со счетом 0:3. Отметим, это поражение стало восьмым в текущем чемпионате для команды Алексея Шпилевского.

Нижегородцы занимают предпоследнее 15-е место в турнирной таблице с 6 набранными очками, находясь в зоне прямого вылета в Первую лигу.

Источник: "Матч ТВ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится