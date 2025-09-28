Шпилевский: вы никогда не увидите от меня, что "Пари НН" будет закрываться и надеяться на Бога

- Играли смело. Вы никогда не увидите от меня, что мы будем закрываться и надеяться на Бога. Все видели, что даже при счете 0:3 команда пыталась играть в свой футбол. Нам надо сконцентрироваться на матчах с нашими конкурентами. Я злюсь из-за голов, которые мы пропустили. Это простые голы, так нельзя делать.
Сегодня, 28 сентября, "Пари НН" встречался на выезде с московским "Спартаком" в рамках 10-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч проходил на домашнем стадионе красно-белых "Лукойл Арена" и завершился разгромным поражением гостей со счетом 0:3. Отметим, это поражение стало восьмым в текущем чемпионате для команды Алексея Шпилевского.
Нижегородцы занимают предпоследнее 15-е место в турнирной таблице с 6 набранными очками, находясь в зоне прямого вылета в Первую лигу.
Источник: "Матч ТВ"