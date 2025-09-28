Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
15:00
ТорпедоНе начат
Спартак Кострома
15:00
Волга УлНе начат
Урал
16:30
СКА-ХабаровскНе начат
Родина
18:30
СоколНе начат
Черноморец
19:00
КАМАЗНе начат
Нефтехимик
19:30
Арсенал ТулаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Эвертон
22:00
Вест ХэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
22:00
ОвьедоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
19:30
ТориноНе начат
Дженоа
21:45
ЛациоНе начат

"Сделаем все для этого". Дмитриев рассказал, к какому месту стремится "Спартак"

Футболист "Спартака" Игорь Дмитриев ответил на вопрос, смогут ли красно-белые оказаться в тройке лидеров по итогам сезона.
Фото: ФК "Спартак"
"Сделаем все для этого. Стараюсь следить за таблицей и всеми матчами, но туда надо смотреть в конце чемпионата, туров за пять до конца", – приводит слова Дмитриева "Матч ТВ".

В воскресенье, 28 сентября, "Спартак" одержал разгромную победу над "Пари НН". Встреча десятого тура Российской Премьер-Лиги завершилась со счетом 3:0. Первый мяч в ворота гостей отправил нападающий Манфред Угальде на 10-й минуте. Преимущество красно-белых удвоил полузащитник Жедсон Фернандеш на 36-й минуте, после чего оформил дубль на 64-й минуте, доведя счет до разгромного.

После этой встречи "Спартак" поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 18 очков.

