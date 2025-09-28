"Сделаем все для этого". Дмитриев рассказал, к какому месту стремится "Спартак"

"Сделаем все для этого. Стараюсь следить за таблицей и всеми матчами, но туда надо смотреть в конце чемпионата, туров за пять до конца", – приводит слова Дмитриева "Матч ТВ".
В воскресенье, 28 сентября, "Спартак" одержал разгромную победу над "Пари НН". Встреча десятого тура Российской Премьер-Лиги завершилась со счетом 3:0. Первый мяч в ворота гостей отправил нападающий Манфред Угальде на 10-й минуте. Преимущество красно-белых удвоил полузащитник Жедсон Фернандеш на 36-й минуте, после чего оформил дубль на 64-й минуте, доведя счет до разгромного.
После этой встречи "Спартак" поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 18 очков.
Футболист "Спартака" Игорь Дмитриев ответил на вопрос, смогут ли красно-белые оказаться в тройке лидеров по итогам сезона.
Фото: ФК "Спартак"