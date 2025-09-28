Матчи Скрыть

Первая лига

Енисей
15:00
ТорпедоНе начат
Спартак Кострома
15:00
Волга УлНе начат
Урал
16:30
СКА-ХабаровскНе начат
Родина
18:30
СоколНе начат
Черноморец
19:00
КАМАЗНе начат
Нефтехимик
19:30
Арсенал ТулаНе начат

Английская премьер-лига

Эвертон
22:00
Вест ХэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

Валенсия
22:00
ОвьедоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

Парма
19:30
ТориноНе начат
Дженоа
21:45
ЛациоНе начат

"Балтика" может подать протест за удаление Андраде в матче с ЦСКА

Генеральный директор "Балтики" Равиль Измайлов допустил, что клуб может подать протест по поводу удаления защитника команды Кевина Андраде в матче с ЦСКА.
Фот: ФК "Балтика"
"Любое поражение расстраивает. Есть вопросы по удалению Андраде. Обсудим и решим, будем ли подавать протест", — приводит слова Измайлова "Чемпионат".

"Балтика" на выезде уступила московскому ЦСКА в воскресенье, 28 сентября. Матч десятого тура Российской Премьер-Лиги завершился со счетом 0:1. Колумбийский защитник получил две желтые карточки и был удален с поля на 83-й минуте встречи. Первое предупреждение было назначено Андраде за стычку с вратарем армейцев Игорем Акинфеевым, второе – за нарушение на нападающем ЦСКА Алеррандро.

После этой встречи ЦСКА возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 21 очко. "Балтика" занимают шестую строчку, записав в свой актив 17 очков.

