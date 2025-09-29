Вингер "Локомотива" Пиняев может сыграть против "Динамо" в 11-м туре РПЛ

По информации источника, крайний нападающий "Локомотива" Сергей Пиняев готовится к игре 11-го тура РПЛ и может оказаться в заявке и выйти на поле против "Динамо". Сообщается, что вингер набирает кондиции, но его участие в кубковой игре с ЦСКА маловероятно.
Московское дерби между "Локомотивом" и "Динамо" состоится в субботу, 4 октября. Игра пройдет на стадионе "ВТБ Арена", стартовый свисток прозвучит в 19:45 по столичному времени.
Напомним, Пиняев провел на поле в этом сезоне лишь 58 минут, сыграв в двух матчах.
Источник: "Матч ТВ"
Фото: ФК "Локомотив"