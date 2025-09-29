Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 1 0 1
ТорпедоЗавершен
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
Волга УлЗавершен
Урал
1 - 2 1 2
СКА-ХабаровскЗавершен
Родина
2 - 0 2 0
СоколЗавершен
Черноморец
1 - 0 1 0
КАМАЗЗавершен
Нефтехимик
1 - 0 1 0
Арсенал ТулаЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
2 - 1 2 1
ТориноЗавершен

Вингер "Локомотива" Пиняев может сыграть против "Динамо" в 11-м туре РПЛ

Сергей Пиняев может принять участие в московском дерби.
Фото: ФК "Локомотив"
По информации источника, крайний нападающий "Локомотива" Сергей Пиняев готовится к игре 11-го тура РПЛ и может оказаться в заявке и выйти на поле против "Динамо". Сообщается, что вингер набирает кондиции, но его участие в кубковой игре с ЦСКА маловероятно.

Московское дерби между "Локомотивом" и "Динамо" состоится в субботу, 4 октября. Игра пройдет на стадионе "ВТБ Арена", стартовый свисток прозвучит в 19:45 по столичному времени.

Напомним, Пиняев провел на поле в этом сезоне лишь 58 минут, сыграв в двух матчах.

Источник: "Матч ТВ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится