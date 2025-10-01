Баринов – о новом контракте с "Локомотивом": удивлен ли предложением? Восхищен, я бы так сказал

"Удивлен ли предложением, которое сделал клуб по новому контракту? Восхищен, я бы так сказал", — приводит слова Баринова "РБ Спорт".
Ранее сообщалось, что 29-летний полузащитник ведет переговоры с клубом по продлению контракта, однако новое предложение не устроило футболиста. Напомним, действующее трудовое соглашение Баринова с железнодорожниками истекает летом 2026 года.
В текущем сезоне Баринов принял участие в 10 встречах за "Локомотив", в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. По данным интернет-портала Transfermarkt, трансферная стоимость полузащитника оценивается в 9 миллионов евро.
Полузащитник и капитан "Локомотива" Дмитрий Баринов ответил на вопрос о переговорах по новому контракту с московским клубом.
Фото: РПЛ