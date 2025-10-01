Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Крылья Советов
18:00
СочиНе начат
Нижний Новгород
18:00
СпартакНе начат
Балтика
20:30
АкронНе начат
Локомотив
20:30
ЦСКАНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Юнион
19:45
НьюкаслНе начат
Карабах
19:45
КопенгагенНе начат
Боруссия Д
22:00
АтлетикНе начат
Барселона
22:00
ПСЖНе начат
Монако
22:00
Манчестер СитиНе начат
Вильярреал
22:00
ЮвентусНе начат
Байер
22:00
ПСВНе начат
Арсенал
22:00
ОлимпиакосНе начат
Наполи
22:00
Спортинг ЛиссабонНе начат

Президент "Урала" ответил, почему Ишкова не отпустили в "Рубин"

Президент "Урала" Григорий Иванов объяснил, почему полузащитник Илья Ишков остался в клубе в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Урал"
"У нас стоит задача — выйти в РПЛ. Ишков — хороший футболист, мы в нем заинтересованы. А вот эти все люди, которые крутятся вокруг него, не понимают, что нельзя рассказывать сказки молодому парнишке. Пусть играет у нас, набирается опыта", – приводит слова Иванова "Спорт-Экспресс".

Ранее в СМИ появилась информация, что Ишков планировал перейти в казанский "Рубин", однако клубы не довели сделку до конца, поскольку предложение не устроило Иванова. В текущем сезоне 20-летний игрок принял участие в 10 матчах Первой лиги, в которых записал на свой счет один гол и две результативные передачи.

На данный момент "Урал" занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги, записав в свой актив 24 очка после 12 матчей.

