Президент "Урала" ответил, почему Ишкова не отпустили в "Рубин"

"У нас стоит задача — выйти в РПЛ. Ишков — хороший футболист, мы в нем заинтересованы. А вот эти все люди, которые крутятся вокруг него, не понимают, что нельзя рассказывать сказки молодому парнишке. Пусть играет у нас, набирается опыта", – приводит слова Иванова "Спорт-Экспресс".
Ранее в СМИ появилась информация, что Ишков планировал перейти в казанский "Рубин", однако клубы не довели сделку до конца, поскольку предложение не устроило Иванова. В текущем сезоне 20-летний игрок принял участие в 10 матчах Первой лиги, в которых записал на свой счет один гол и две результативные передачи.
На данный момент "Урал" занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги, записав в свой актив 24 очка после 12 матчей.
Фото: ФК "Урал"