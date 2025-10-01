Матчи Скрыть

Президент "Урала" Иванов высказался об игре полузащитника "Спартака"

Президент "Урала" Григорий Иванов высказался об игре полузащитника "Спартака" Игоря Дмитриева.
"Честно? Не думал, что Игорь уже со второго сезона после аренды в "Крыльях" начнет проходить в состав красно-белых. Мне казалось, что период адаптации в московской команде займет чуть больше времени. Что ж, рад, что ошибался! Всегда считал Игоря добротным игроком. Он у нас много пахал, прогрессировал, получил предложение от красно-белых. И не стушевался. Молодец!" - приводит слова Иванова "СЭ".

Игорь Дмитриев перешел в московский "Спартак" из екатеринбургского "Урала" летом 2024 года за 2,5 миллиона евро и заключил четырехлетний контракт. В прошлом сезоне полузащитник на правах аренды выступал за самарские "Крылья Советов".

Всего Игорь Дмитриев провел за столичный клуб 11 матчей и записал на свой счет 4 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего футболиста в 1,8 миллионов евро. На счету Дмитриева 9 матчей в составе сборной России до 21 года и 3 забитых гола.

