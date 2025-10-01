Президент "Урала" Иванов высказался об игре полузащитника "Спартака"

"Честно? Не думал, что Игорь уже со второго сезона после аренды в "Крыльях" начнет проходить в состав красно-белых. Мне казалось, что период адаптации в московской команде займет чуть больше времени. Что ж, рад, что ошибался! Всегда считал Игоря добротным игроком. Он у нас много пахал, прогрессировал, получил предложение от красно-белых. И не стушевался. Молодец!" - приводит слова Иванова "СЭ".
Игорь Дмитриев перешел в московский "Спартак" из екатеринбургского "Урала" летом 2024 года за 2,5 миллиона евро и заключил четырехлетний контракт. В прошлом сезоне полузащитник на правах аренды выступал за самарские "Крылья Советов".
Всего Игорь Дмитриев провел за столичный клуб 11 матчей и записал на свой счет 4 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего футболиста в 1,8 миллионов евро. На счету Дмитриева 9 матчей в составе сборной России до 21 года и 3 забитых гола.
Президент "Урала" Григорий Иванов высказался об игре полузащитника "Спартака" Игоря Дмитриева.
Фото: ФК "Спартак"