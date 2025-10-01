Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Крылья Советов
18:00
СочиНе начат
Нижний Новгород
18:00
СпартакНе начат
Балтика
20:30
АкронНе начат
Локомотив
20:30
ЦСКАНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Юнион
19:45
НьюкаслНе начат
Карабах
19:45
КопенгагенНе начат
Боруссия Д
22:00
АтлетикНе начат
Барселона
22:00
ПСЖНе начат
Монако
22:00
Манчестер СитиНе начат
Вильярреал
22:00
ЮвентусНе начат
Байер
22:00
ПСВНе начат
Арсенал
22:00
ОлимпиакосНе начат
Наполи
22:00
Спортинг ЛиссабонНе начат

Ташуев: у "Краснодара" сейчас просто работа на результат, нет изыска

Российский тренер Сергей Ташуев раскритиковал игру "Краснодара" в текущем сезоне.
Фото: ФК "Краснодар"
"У "Краснодара" хочется увидеть футбол, который был раньше, когда Рома Широков играл, Смолов был в хорошей форме. Они красиво играли. Сейчас есть личности, но это просто работа на результат. Нет изыска. Смотрю и жду, когда вернётся игра, но пока её нет", — сказал Сергей Ташуев в шоу "О, родной футбол!".

После 10 туров "Краснодар" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 20 очками. Выше "быков" располагаются московские "Локомотив" и ЦСКА с 20 и 21 баллом соответственно. Следующий матч в РПЛ "Краснодар" проведет против грозненского "Ахмата" 4 октября на стадионе "OZON Арена".

По итогам прошлого сезона команда Мурада Мусаева впервые в истории стала чемпионом России, обогнав в турнирной таблице петербургский "Зенит" на один балл. До этого сине-бело-голубые были бессменными чемпионами страны на протяжении шести лет кряду.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится