"У "Краснодара" хочется увидеть футбол, который был раньше, когда Рома Широков играл, Смолов был в хорошей форме. Они красиво играли. Сейчас есть личности, но это просто работа на результат. Нет изыска. Смотрю и жду, когда вернётся игра, но пока её нет", — сказал Сергей Ташуев в шоу "О, родной футбол!".
После 10 туров "Краснодар" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 20 очками. Выше "быков" располагаются московские "Локомотив" и ЦСКА с 20 и 21 баллом соответственно. Следующий матч в РПЛ "Краснодар" проведет против грозненского "Ахмата" 4 октября на стадионе "OZON Арена".
По итогам прошлого сезона команда Мурада Мусаева впервые в истории стала чемпионом России, обогнав в турнирной таблице петербургский "Зенит" на один балл. До этого сине-бело-голубые были бессменными чемпионами страны на протяжении шести лет кряду.
Ташуев: у "Краснодара" сейчас просто работа на результат, нет изыска
Российский тренер Сергей Ташуев раскритиковал игру "Краснодара" в текущем сезоне.
Фото: ФК "Краснодар"