Кубок России

Крылья Советов
18:00
СочиНе начат
Нижний Новгород
18:00
СпартакНе начат
Балтика
20:30
АкронНе начат
Локомотив
20:30
ЦСКАНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

Юнион
19:45
НьюкаслНе начат
Карабах
19:45
КопенгагенНе начат
Боруссия Д
22:00
АтлетикНе начат
Барселона
22:00
ПСЖНе начат
Монако
22:00
Манчестер СитиНе начат
Вильярреал
22:00
ЮвентусНе начат
Байер
22:00
ПСВНе начат
Арсенал
22:00
ОлимпиакосНе начат
Наполи
22:00
Спортинг ЛиссабонНе начат

Футболист "Динамо" рассказал, смогут ли бело-голубые стать чемпионами

Защитник "Динамо" Хуан Касерес высказался о чемпионских амбициях команды.
Фото: ФК "Динамо"
"С нынешней игрой "Динамо" способно стать чемпионом? Надеюсь, да. Ещё многое впереди, верю, что это произойдёт. Нужно идти шаг за шагом", - цитирует Касереса Metaratings.

После 10 сыгранных туров московское "Динамо" располагается на 8 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 15 набранными очками в своем активе. В 11 туре Российской Премьер-Лиги бело-голубые сыграют на своем поле со столичным "Локомотивом" - встреча пройдет в субботу, 4 октября, в 19:45 по столичному времени.

