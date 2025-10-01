"С нынешней игрой "Динамо" способно стать чемпионом? Надеюсь, да. Ещё многое впереди, верю, что это произойдёт. Нужно идти шаг за шагом", - цитирует Касереса Metaratings.
После 10 сыгранных туров московское "Динамо" располагается на 8 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 15 набранными очками в своем активе. В 11 туре Российской Премьер-Лиги бело-голубые сыграют на своем поле со столичным "Локомотивом" - встреча пройдет в субботу, 4 октября, в 19:45 по столичному времени.
Футболист "Динамо" рассказал, смогут ли бело-голубые стать чемпионами
Защитник "Динамо" Хуан Касерес высказался о чемпионских амбициях команды.
Фото: ФК "Динамо"