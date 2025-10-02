Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Динамо Мх
19:30
РостовНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Фенербахче
19:45
НиццаНе начат
Бранн
19:45
УтрехтНе начат
Рома
19:45
ЛилльНе начат
Виктория П
19:45
МальмёНе начат
Селтик
19:45
БрагаНе начат
ФКСБ
19:45
Янг БойзНе начат
Лудогорец
19:45
БетисНе начат
Болонья
19:45
ФрайбургНе начат
Панатинаикос
19:45
Гоу Эхед ИглсНе начат
Сельта
22:00
ПАОКНе начат
Штурм
22:00
РейнджерсНе начат
Базель
22:00
ШтутгартНе начат
Маккаби Тель-Авив
22:00
Динамо ЗагребНе начат
Порту
22:00
Црвена ЗвездаНе начат
Генк
22:00
ФеренцварошНе начат
Лион
22:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Ноттингем Форест
22:00
МидтьюлландНе начат
Фейеноорд
22:00
Астон ВиллаНе начат

Лига конференций УЕФА

Лозанна
19:45
БрейдабликНе начат
Ноа
19:45
РиекаНе начат
Зриньски
19:45
ЛинкольнНе начат
КуПС
19:45
ДритаНе начат
Лех
19:45
РапидНе начат
Райо Вальекано
19:45
ШкендияНе начат
Ягеллония
19:45
Хамрун СпартансНе начат
Омония
19:45
МайнцНе начат
Динамо Киев
19:45
Кристал ПэласНе начат
Легия
22:00
СамсунспорНе начат
Абердин
22:00
ШахтерНе начат
Слован
22:00
СтрасбургНе начат
Целе
22:00
АЕК АфиныНе начат
АЕК Ларнака
22:00
АЗ АлкмарНе начат
Спарта
22:00
Шэмрок РоверсНе начат
Шелбурн
22:00
ХеккенНе начат
Фиорентина
22:00
СигмаНе начат
Ракув
22:00
Университатя КрайоваНе начат

Мажич: вскоре будут большие изменения в зарплатах арбитров

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич заявил об изменениях в зарплатах российских арбитров.
Фото: РФС
"Вскоре будут большие изменения в зарплатах арбитров. Как в базовой части, так и в бонусной. В основном это коснется главных арбитров и ВАР, но также повысятся заработки и у ассистентов, резервных и так далее. Надеемся, изменения будут приняты до конца текущего года", — приводит слова Мажича "Спорт-Экспресс".

Ранее сообщалось, что президент Российского футбольного союза Александр Дюков провел встречу с представителями РПЛ, где заявил, что достойная зарплата арбитров позволит предъявлять специалистам высокие требования.

Милорад Мажич занимает пост руководителя департамента судейства РФС с лета в 2023 года. Контракт сербского специалиста рассчитан на два года с опцией продления на еще один год.

