Мажич: вскоре будут большие изменения в зарплатах арбитров

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич заявил об изменениях в зарплатах российских арбитров.

Фото: РФС

"Вскоре будут большие изменения в зарплатах арбитров. Как в базовой части, так и в бонусной. В основном это коснется главных арбитров и ВАР, но также повысятся заработки и у ассистентов, резервных и так далее. Надеемся, изменения будут приняты до конца текущего года", — приводит слова Мажича "Спорт-Экспресс".



Ранее сообщалось, что президент Российского футбольного союза Александр Дюков провел встречу с представителями РПЛ, где заявил, что достойная зарплата арбитров позволит предъявлять специалистам высокие требования.



Милорад Мажич занимает пост руководителя департамента судейства РФС с лета в 2023 года. Контракт сербского специалиста рассчитан на два года с опцией продления на еще один год.