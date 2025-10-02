Радченко отреагировал на критику в адрес Соболева: ему сейчас очень непросто

"В такой команде, как "Зенит", расслабляться нельзя, иначе потеряешь место не только в основном составе, но и перестанешь получать минуты на поле. Не думаю, что он не работает на тренировках, но ему сейчас очень непросто. Не думаю, что он расслабился — тут что-то другое", — приводит слова Радченко "Чемпионат".
Во вторник, 30 сентября "Зенит" одержал победу над "Рубином" в матче пятого тура группового этапа Кубка России. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в этом матче на 3-й минуте забил Лусиано Гонду.
В текущем сезоне Александр Соболев принял участие в 13 встречах во всех турнирах, в которых записал на свой счет пять голов и две результативные передачи. "Зенит" на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков.
Бывший российский футболист Дмитрий Радченко высказался о критике в адрес нападающего "Зенита" Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"