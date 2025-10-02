Футболист ЦСКА назвал матч со "Спартаком" "классико"

"Это будет тяжелый матч, "классико". Но мы играем дома, поэтому сделаем все, что в наших силах, чтобы улучшить результаты", - приводит слова Алеррандро "СЭ".
В воскресенье, 5 октября, ЦСКА сыграет на домашнем стадионе с московским "Спартаком" - стартовый свисток прозвучит в 16:30 по столичному времени.
После 10 сыгранных туров ЦСКА лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 21 баллом в своем активе. Московский "Спартак" располагается на 5 строчке в таблице с 18 набранными очками в своем активе.
Фото: ФК "Спартак"