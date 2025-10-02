Ташуев рассказал, что нужно сделать "Сочи", чтобы остаться в РПЛ

Бывший тренер "Ахмата" Сергей Ташуев поделился мнением, что нужно сделать Игорю Осинькину, который возглавляет "Сочи", чтобы сохранить прописку команды в РПЛ.

Фото: "Чемпионат"





Игорь Осинькин стал главным тренером "Сочи" 4 сентября, сменив испанца Роберта Морено. До этого российский специалист работал в "Крыльях Советов" с 2020 года.



На данный момент "Сочи" занимает последнее место в РПЛ, имея в своем активе 2 очка в 10 матчах. В следующем туре южане сыграют с "Пари НН". - Цепляться зубами за каждое очко до зимы, отрыв совсем небольшой. Состав у команды хороший. Игорь понимает — надо много работать, строить свой футбол, который дает результат. Нужно весной выстреливать, выдавать серию 5-6 матчей без поражений, - сказал Ташуев " РБ Спорт ".Игорь Осинькин стал главным тренером "Сочи" 4 сентября, сменив испанца Роберта Морено. До этого российский специалист работал в "Крыльях Советов" с 2020 года.На данный момент "Сочи" занимает последнее место в РПЛ, имея в своем активе 2 очка в 10 матчах. В следующем туре южане сыграют с "Пари НН".