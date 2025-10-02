"С прискорбием сообщаем, что сегодня трагически погиб бывший нападающий нашего клуба Максим Викторович Бондаренко. Ему было 44 года", – говорится в сообщении пресс-службы "Ротора".
Причина смерти футболиста не уточняется. Бондаренко был воспитанником волгоградского клуба. В основном составе команды он играл в период с 1998 по 2004 год. За это время он принял участие в 63 матчах, в которых записал на свой счет 11 голов.
Кроме того, в карьере Бондаренко – выступления за "Факел", "Балтику", "Орел", "Сахалин", "Содовик" и "Мостовик". В Российской Премьер-Лиге он сыграл в 57 встречах, где отметился десятью голами. В сезоне-2010/11 Бондаренко вместе с нападающим ЦСКА Сейду Думбия стал лучшим бомбардиром Кубка России. Тогда оба футболиста забили по 4 мяча. Форвард завершил спортивную карьеру в 2013 году.
Бывший футболист "Ротора" Бондаренко погиб в возрасте 44 лет
Пресс-служба "Ротора" сообщила о гибели бывшего игрока команды Максима Бондаренко.
Фото: СК "Ротор"