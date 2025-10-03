Главный тренер "Акрона": ошибки – следствие того, что есть новые игроки

"К сожалению, эти ошибки — следствие того, что есть новые игроки. Нас можно как угодно называть, но самое главное, что мы — команда. Поэтому нужно верить друг в друга, делать работу еще лучше, быть намного ответственней и проявлять характер", – приводит слова Тедеева "Матч ТВ".
Безвыиграшная серия "Акрона" составляет девять встреч подряд во всех турнирах. После десяти туров Российской Премьер-Лиги тольяттинцы идут на 14-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала семь очков.
В следующий раз команда Заурбека Тедеева встретится с "Зенитом". Матч 11-го тура РПЛ состоится в субботу, 4 октября в Самаре. Начало – в 13:00 по московскому времени.
Главный тренер "Акрона" Заурбек Тедеев высказался о неудачах своей команды.
