"Мы не должны беспокоиться о том, с кем будем играть. Мы должны уважать все команды одинаково. Неважно, с кем мы играем. Дерби для нас — важная игра. Но важны вообще все игры. Мы должны уважать всех соперников одинаково", — приводит слова Жедсона "Спорт-Экспресс".
Встреча 11-го тура чемпионата России состоится в воскресенье, 5 октября. ЦСКА примет "Спартак" на своем домашнем поле. Начало – в 16:30 по московскому времени.
На данный момент красно-белые идут на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 18 очков после 10 туров. ЦСКА является лидеров с 21 очком.
Полузащитник "Спартака" Жедсон поделился ожиданиями от дерби с ЦСКА
Фото: ФК "Спартак"