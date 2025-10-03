Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Борнмут
22:00
ФулхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
22:00
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
21:45
СассуолоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хоффенхайм
21:30
КельнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Париж
21:45
ЛорьянНе начат

Полузащитник "Спартака" Жедсон поделился ожиданиями от дерби с ЦСКА

Полузащитник "Спартака" Жедсон Фернандеш высказался о предстоящем от матче 11-го тура РПЛ с ЦСКА.
Фото: ФК "Спартак"
"Мы не должны беспокоиться о том, с кем будем играть. Мы должны уважать все команды одинаково. Неважно, с кем мы играем. Дерби для нас — важная игра. Но важны вообще все игры. Мы должны уважать всех соперников одинаково", — приводит слова Жедсона "Спорт-Экспресс".

Встреча 11-го тура чемпионата России состоится в воскресенье, 5 октября. ЦСКА примет "Спартак" на своем домашнем поле. Начало – в 16:30 по московскому времени.

На данный момент красно-белые идут на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 18 очков после 10 туров. ЦСКА является лидеров с 21 очком.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится