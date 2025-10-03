"О нем знают в Европе". Ларин назвал российского футболиста, который может уехать из РПЛ

"Считаю, что это реально. О нем знают в Европе, это действительно так. Может ли он уехать в ближайшее время? Зависит от того, насколько сильным будет интерес. Но сам Наиль уже готов для игры в чемпионатах Испании и Италии", - цитирует Ларина "СЭ".
В текущем сезоне Наиль Умяров провел за московский "Спартак" во всех турнирах 12 матчей и записал на свой счет 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего полузащитника в 6 миллионов евро, контракт футболиста с красно-белыми рассчитан до лета 2029 года.
Наиль Умяров не провел ни одного матча за сборную России - футболист попал в окончательный список национальной команды на октябрьские сборы.
Бывший директор академии "Чертаново" Николай Ларин высказался о возможном переходе полузащитника "Спартака" Наиля Умярова в европейский клуб.
Фото: ФК "Спартак"