Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Борнмут
22:00
ФулхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
22:00
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
21:45
СассуолоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хоффенхайм
21:30
КельнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Париж
21:45
ЛорьянНе начат

"О нем знают в Европе". Ларин назвал российского футболиста, который может уехать из РПЛ

Бывший директор академии "Чертаново" Николай Ларин высказался о возможном переходе полузащитника "Спартака" Наиля Умярова в европейский клуб.
Фото: ФК "Спартак"
"Считаю, что это реально. О нем знают в Европе, это действительно так. Может ли он уехать в ближайшее время? Зависит от того, насколько сильным будет интерес. Но сам Наиль уже готов для игры в чемпионатах Испании и Италии", - цитирует Ларина "СЭ".

В текущем сезоне Наиль Умяров провел за московский "Спартак" во всех турнирах 12 матчей и записал на свой счет 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего полузащитника в 6 миллионов евро, контракт футболиста с красно-белыми рассчитан до лета 2029 года.

Наиль Умяров не провел ни одного матча за сборную России - футболист попал в окончательный список национальной команды на октябрьские сборы.

