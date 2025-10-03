В воскресенье, 5 октября, ЦСКА сыграет на домашнем стадионе с московским "Спартаком" в 11 туре Российской Премьер-Лиги.
"Не важно в какой форме "Спартак", они всегда будут фаворитами для меня. Этот матч не исключение, но он будет сложным для красно-белых. ЦСКА сейчас в хорошей форме, но "Спартак" способен обыграть их", - сказал Камоцци.
После 10 сыгранных туров красно-белые располагаются на 5 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 18 набранными очками, команда Фабио Челестини лидирует в таблице с 21 баллом.
Франко Камоцци: "Спартак" способен обыграть ЦСКА
Итальянский функционер Франко Камоцци в беседе с Rusfootball.info высказался о предстоящем матче ЦСКА - "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"