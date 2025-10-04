Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
13:00
ЗенитНе начат
Рубин
15:15
Крылья СоветовНе начат
Краснодар
17:30
АхматНе начат
Динамо
19:45
ЛокомотивНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
14:00
Спартак КостромаНе начат
Факел
17:00
Волга УлНе начат
Чайка
17:00
РодинаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лидс
14:30
ТоттенхэмНе начат
Арсенал
17:00
Вест ХэмНе начат
Манчестер Юнайтед
17:00
СандерлендНе начат
Челси
19:30
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
15:00
ЛевантеНе начат
Жирона
17:15
ВаленсияНе начат
Атлетик
19:30
МальоркаНе начат
Реал Мадрид
22:00
ВильярреалНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
16:00
ЛеччеНе начат
Лацио
16:00
ТориноНе начат
Интер
19:00
КремонезеНе начат
Аталанта
21:45
КомоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вердер
16:30
Санкт-ПаулиНе начат
Аугсбург
16:30
ВольфсбургНе начат
Байер
16:30
УнионНе начат
Боруссия Д
16:30
РБ ЛейпцигНе начат
Айнтрахт
19:30
БаварияНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Метц
18:00
МарсельНе начат
Брест
20:00
НантНе начат
Осер
22:05
ЛансНе начат

Тарханов высказался о конкуренции в "Динамо" между Тюкавиными и Сергеевым

Российский тренер Александр Тарханов оценил возвращение нападающего "Динамо" Константина Тюкавина после травмы.
Фото: ФК "Динамо" ВКонтакте
"Есть пока неготовность весь матч сыграть, поэтому он больше выходит на замену. Тренеры видят, какое состояние на данном этапе у него. Через какой-то промежуток времени он займёт свою позицию нападающего. Тюкавин предпочтительнее Сергеева? Конечно. Он является футболистом хорошего уровня. Хотя всё же не могу сказать, что прямо сейчас предпочтительнее, но футболист он очень хороший", - поделился Тарханов.

Константин Тюкавин получил травму крестообразных связок колена в первом матче весенней части прошлого сезона в игре 19-го тура Российской Премьер-лиги с "Ростовом" (1:1). Вернулся на поле нападающий в матче 8-го тура РПЛ со "СПартаком" (2:2). Всего у россиянина четыре выхода на поле и один забитый мяч в чемпионате и кубке страны.

Нападающий Иван Сергеев перебрался в московское "Динамо" из "Крыльев Советов" минувшим летом. В текущем сезоне в его активе четыре гола и две результативные передачи во всех турнирах. В 11-м туре РПЛ бело-голубые примут на своём поле "Локомотив". Игра пройдёт сегодня, 4 октября.

Источник: сетевое издание "СП".

