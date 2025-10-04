Тарханов высказался о конкуренции в "Динамо" между Тюкавиными и Сергеевым

"Есть пока неготовность весь матч сыграть, поэтому он больше выходит на замену. Тренеры видят, какое состояние на данном этапе у него. Через какой-то промежуток времени он займёт свою позицию нападающего. Тюкавин предпочтительнее Сергеева? Конечно. Он является футболистом хорошего уровня. Хотя всё же не могу сказать, что прямо сейчас предпочтительнее, но футболист он очень хороший", - поделился Тарханов.
Константин Тюкавин получил травму крестообразных связок колена в первом матче весенней части прошлого сезона в игре 19-го тура Российской Премьер-лиги с "Ростовом" (1:1). Вернулся на поле нападающий в матче 8-го тура РПЛ со "СПартаком" (2:2). Всего у россиянина четыре выхода на поле и один забитый мяч в чемпионате и кубке страны.
Нападающий Иван Сергеев перебрался в московское "Динамо" из "Крыльев Советов" минувшим летом. В текущем сезоне в его активе четыре гола и две результативные передачи во всех турнирах. В 11-м туре РПЛ бело-голубые примут на своём поле "Локомотив". Игра пройдёт сегодня, 4 октября.
Источник: сетевое издание "СП".
Фото: ФК "Динамо" ВКонтакте