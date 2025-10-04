Матчи Скрыть

Писарев: у Талалаева всегда была эпатажная манера, 16 Семаков в РПЛ - это скучно

Российский тренер Николай Писарев высказался о поведении наставника "Балтики" Андрея Талалаева, упомянув тренера "Зенита" Сергея Семака.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Насколько я помню Талалаева, у него все время была такая эпатажная манера поведения. Единственное, когда ты эпатажен и нет результата, это смешно. А когда у тебя поперло, то здесь ты имеешь возможность и вес кого-то укусить, где-то на себя внимание еще больше обратить. Я за то, чтобы в РПЛ было больше разнообразия. Вот для меня 16, условно говоря, Семаков - это скучно. Правда, и 16 Талалаевых - это тоже перебор", - цитирует Писарева "РБ Спорт".

"Балтика" квалифицировалась в Российскую Премьер-лигу, одержав победу в Первой лиге сезона-2024/25. В первых десяти турах сезона калининградцы под управлением Талалаева набрали 17 очков и занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ. В предстоящем туре команда примет на своём поле махачкалинское "Динамо". Игра пройдёт в воскресенье, 5 октября.

Сергей Семак возглавляет санкт-петербургский "Зенит" с мая 2018 года. За это время команда шесть раз становилась чемпионом страны, дважды завоёвывала Кубок России и одержала пять побед в Суперкубке. В текущем сезоне сине-бело-голубые располагаются на четвертом месте с 19 набранными очками.

