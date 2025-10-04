Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
1 - 1 1 1
ЗенитЗавершен
Рубин
1 - 0 1 0
Крылья Советов1 тайм
Краснодар
17:30
АхматНе начат
Динамо
19:45
ЛокомотивНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
0 - 0 0 0
Спартак КостромаЗавершен
Факел
17:00
Волга УлНе начат
Чайка
17:00
РодинаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лидс
1 - 2 1 2
Тоттенхэм2 тайм
Арсенал
17:00
Вест ХэмНе начат
Манчестер Юнайтед
17:00
СандерлендНе начат
Челси
19:30
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
0 - 0 0 0
Леванте1 тайм
Жирона
17:15
ВаленсияНе начат
Атлетик
19:30
МальоркаНе начат
Реал Мадрид
22:00
ВильярреалНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
16:00
ЛеччеНе начат
Лацио
16:00
ТориноНе начат
Интер
19:00
КремонезеНе начат
Аталанта
21:45
КомоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вердер
16:30
Санкт-ПаулиНе начат
Аугсбург
16:30
ВольфсбургНе начат
Боруссия Д
16:30
РБ ЛейпцигНе начат
Байер
16:30
УнионНе начат
Айнтрахт
19:30
БаварияНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Метц
18:00
МарсельНе начат
Брест
20:00
НантНе начат
Осер
22:05
ЛансНе начат

Сычёв: Челестини в ЦСКА давно уже объяснили, что такое "Спартак"

Экс-нападающий "Спартака" Дмитрий Сычёв поделился ожиданиями перед дерби красно-белых с ЦСКА в 11 туре РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
- Интересно, как себя покажет Челестини. Для него это первое дерби, но наверняка он уже знает, что это главный матч для "армейцев", для болельщиков. Поэтому очень интересно, как он проявит себя и в плане эмоций, и в плане состава, стратегии на игру. Тем более, знаком с ним лично, будет очень интересно посмотреть. Связывался ли я с Челестини в последнее время, объяснял ли, что такое "Спартак"? Поверьте, ему давно уже всё объяснили. Он в курсе, очень быстро адаптировался, - передаёт слова Сычёва Metaratings.ru.

Матч 11 тура Российской премьер-лиги ЦСКА - "Спартак" пройдёт 5 октября на столичной "ВЭБ Арене" и начнётся в 16:30 по московскому времени.

Красно-синие, которых с нового сезона-2025/2026 возглавляет швейцарский главный тренер Фабио Челестини, лидируют в чемпионской гонке после трети турнирной дистанции, набрав 21 очко в 10 матчах. "Спартак" набрал на этой же дистанции 18 очков и занимает пятое место, уступая, помимо ЦСКА, по 2 очка "Локомотиву" и "Краснодару" и 1 очко петербургскому "Зениту".

