Сычёв: Челестини в ЦСКА давно уже объяснили, что такое "Спартак"

- Интересно, как себя покажет Челестини. Для него это первое дерби, но наверняка он уже знает, что это главный матч для "армейцев", для болельщиков. Поэтому очень интересно, как он проявит себя и в плане эмоций, и в плане состава, стратегии на игру. Тем более, знаком с ним лично, будет очень интересно посмотреть. Связывался ли я с Челестини в последнее время, объяснял ли, что такое "Спартак"? Поверьте, ему давно уже всё объяснили. Он в курсе, очень быстро адаптировался, - передаёт слова Сычёва Metaratings.ru.
Матч 11 тура Российской премьер-лиги ЦСКА - "Спартак" пройдёт 5 октября на столичной "ВЭБ Арене" и начнётся в 16:30 по московскому времени.
Красно-синие, которых с нового сезона-2025/2026 возглавляет швейцарский главный тренер Фабио Челестини, лидируют в чемпионской гонке после трети турнирной дистанции, набрав 21 очко в 10 матчах. "Спартак" набрал на этой же дистанции 18 очков и занимает пятое место, уступая, помимо ЦСКА, по 2 очка "Локомотиву" и "Краснодару" и 1 очко петербургскому "Зениту".