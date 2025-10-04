- Мне симпатичен ЦСКА, буду болеть за них. Мне кажется, шансов на победу у "армейцев" больше - команда играет более стабильно. "Спартак" менее стабилен, и Станковича не будет на скамейке, а это сильно влияет. Что касается самого матча - троечку голов мы увидим, - передаёт слова Канчельскиса Metaratings.ru.
Матч 11 тура Российской премьер-лиги ЦСКА - "Спартак" пройдёт 5 октября на столичной "ВЭБ Арене" и начнётся в 16:30 по московскому времени. Сербский главный тренер красно-белых Деян Станкович дисквалифицирован во всех внутрироссийских турнирах до 19 октября за оскорбления в адрес рефери.
Канчельскис: мне симпатичен ЦСКА, буду болеть за них. "Спартак" менее стабилен, Станковича не будет
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от предстоящего дерби ЦСКА - "Спартак" в 11 туре РПЛ.
Фото: Getty Images