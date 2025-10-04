Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
1 - 1 1 1
ЗенитЗавершен
Рубин
1 - 0 1 0
Крылья Советов1 тайм
Краснодар
17:30
АхматНе начат
Динамо
19:45
ЛокомотивНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
0 - 0 0 0
Спартак КостромаЗавершен
Факел
17:00
Волга УлНе начат
Чайка
17:00
РодинаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лидс
1 - 2 1 2
Тоттенхэм2 тайм
Арсенал
17:00
Вест ХэмНе начат
Манчестер Юнайтед
17:00
СандерлендНе начат
Челси
19:30
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
0 - 0 0 0
Леванте1 тайм
Жирона
17:15
ВаленсияНе начат
Атлетик
19:30
МальоркаНе начат
Реал Мадрид
22:00
ВильярреалНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
16:00
ЛеччеНе начат
Лацио
16:00
ТориноНе начат
Интер
19:00
КремонезеНе начат
Аталанта
21:45
КомоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вердер
16:30
Санкт-ПаулиНе начат
Аугсбург
16:30
ВольфсбургНе начат
Байер
16:30
УнионНе начат
Боруссия Д
16:30
РБ ЛейпцигНе начат
Айнтрахт
19:30
БаварияНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Метц
18:00
МарсельНе начат
Брест
20:00
НантНе начат
Осер
22:05
ЛансНе начат

Канчельскис: мне симпатичен ЦСКА, буду болеть за них. "Спартак" менее стабилен, Станковича не будет

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от предстоящего дерби ЦСКА - "Спартак" в 11 туре РПЛ.
Фото: Getty Images
- Мне симпатичен ЦСКА, буду болеть за них. Мне кажется, шансов на победу у "армейцев" больше - команда играет более стабильно. "Спартак" менее стабилен, и Станковича не будет на скамейке, а это сильно влияет. Что касается самого матча - троечку голов мы увидим, - передаёт слова Канчельскиса Metaratings.ru.

Матч 11 тура Российской премьер-лиги ЦСКА - "Спартак" пройдёт 5 октября на столичной "ВЭБ Арене" и начнётся в 16:30 по московскому времени. Сербский главный тренер красно-белых Деян Станкович дисквалифицирован во всех внутрироссийских турнирах до 19 октября за оскорбления в адрес рефери.

