Вратарь "Зенита" - о ничьей с "Акроном": после гола подуспокоились

"Подходы были, не хватало последнего точного удара. И как нам всем показалось, после забитого мяча мы немножко подуспокоились и стали более медленно действовать", - сказал Адамов в интервью "Матч ТВ".
Сегодня, 4 октября "Зенит" в гостях сыграл вничью против "Акрона" (1:1). Голами в матче отметились полузащитники Педро и Эдгар Севикян. Также на 90+5 минуте пенальти не реализовал форвард тольяттинцев Артём Дзюба. Сине-бело-голубые только один раз выиграли в этом сезоне на выезде. Ранее такой старт сезона был у "Зенита" в 2009 году под руководством Дика Адвоката.
На данный момент петербуржцы располагаются на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 20 очков.