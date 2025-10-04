Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
1 - 1 1 1
ЗенитЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
Крылья СоветовЗавершен
Краснодар
2 - 0 2 0
АхматЗавершен
Динамо
3 - 5 3 5
ЛокомотивЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
0 - 0 0 0
Спартак КостромаЗавершен
Факел
2 - 1 2 1
Волга УлЗавершен
Чайка
0 - 0 0 0
РодинаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лидс
1 - 2 1 2
ТоттенхэмЗавершен
Арсенал
2 - 0 2 0
Вест ХэмЗавершен
Манчестер Юнайтед
2 - 0 2 0
СандерлендЗавершен
Челси
2 - 1 2 1
ЛиверпульЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
0 - 2 0 2
ЛевантеЗавершен
Жирона
2 - 1 2 1
ВаленсияЗавершен
Атлетик
2 - 1 2 1
МальоркаЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
0 - 1 0 1
ЛеччеЗавершен
Лацио
3 - 3 3 3
ТориноЗавершен
Интер
4 - 1 4 1
КремонезеЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вердер
1 - 0 1 0
Санкт-ПаулиЗавершен
Аугсбург
3 - 1 3 1
ВольфсбургЗавершен
Байер
2 - 0 2 0
УнионЗавершен
Боруссия Д
1 - 1 1 1
РБ ЛейпцигЗавершен
Айнтрахт
0 - 3 0 3
БаварияЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Метц
0 - 3 0 3
МарсельЗавершен
Брест
0 - 0 0 0
НантЗавершен

Вратарь "Зенита" - о ничьей с "Акроном": после гола подуспокоились

Вратарь "Зенита" Денис Адамов прокомментировал ничейный результат в матче 11-го тура РПЛ против "Акрона".
Фото: ФК "Зенит"
"Подходы были, не хватало последнего точного удара. И как нам всем показалось, после забитого мяча мы немножко подуспокоились и стали более медленно действовать", - сказал Адамов в интервью "Матч ТВ".

Сегодня, 4 октября "Зенит" в гостях сыграл вничью против "Акрона" (1:1). Голами в матче отметились полузащитники Педро и Эдгар Севикян. Также на 90+5 минуте пенальти не реализовал форвард тольяттинцев Артём Дзюба. Сине-бело-голубые только один раз выиграли в этом сезоне на выезде. Ранее такой старт сезона был у "Зенита" в 2009 году под руководством Дика Адвоката.

На данный момент петербуржцы располагаются на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 20 очков.

