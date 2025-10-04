"Не хотел с ним говорить". Черчесов объяснил, почему отмахнулся от Сперцяна

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов рассказал, почему не стал разговаривать с хавбеком Эдуардом Сперцяном после матча 11-го тура РПЛ с "Краснодаром" (0:2).

Сегодня, 4 октября, в Краснодаре состоялся матч 11-го тура чемпионата России, в котором местная одноименная команда принимала на своем поле "Ахмат". Встреча завершилась поражением подопечных Станислава Черчесова со счетом 2:0. На 85-й минуте был удален защитник грозненцев Усман Ндонг.



Напомним, это поражение стало первым в РПЛ под руководством Черчесова (4 победы и три ничьих).



Источник: - Сперцян подошел, почему я отмахнулся? Сперцян — игрок другой команды. Он может сейчас подойти ко мне, и мы поговорим. Я его уважаю, но не тот случай, когда надо сразу подходить. Он спровоцировал нашего футболиста, не надо подходить после этого. Не хотел с ним говорить.

