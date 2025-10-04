Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
1 - 1 1 1
ЗенитЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
Крылья СоветовЗавершен
Краснодар
2 - 0 2 0
АхматЗавершен
Динамо
3 - 5 3 5
ЛокомотивЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
0 - 0 0 0
Спартак КостромаЗавершен
Факел
2 - 1 2 1
Волга УлЗавершен
Чайка
0 - 0 0 0
РодинаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лидс
1 - 2 1 2
ТоттенхэмЗавершен
Арсенал
2 - 0 2 0
Вест ХэмЗавершен
Манчестер Юнайтед
2 - 0 2 0
СандерлендЗавершен
Челси
2 - 1 2 1
ЛиверпульЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
0 - 2 0 2
ЛевантеЗавершен
Жирона
2 - 1 2 1
ВаленсияЗавершен
Атлетик
2 - 1 2 1
МальоркаЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
0 - 1 0 1
ЛеччеЗавершен
Лацио
3 - 3 3 3
ТориноЗавершен
Интер
4 - 1 4 1
КремонезеЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вердер
1 - 0 1 0
Санкт-ПаулиЗавершен
Аугсбург
3 - 1 3 1
ВольфсбургЗавершен
Байер
2 - 0 2 0
УнионЗавершен
Боруссия Д
1 - 1 1 1
РБ ЛейпцигЗавершен
Айнтрахт
0 - 3 0 3
БаварияЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Метц
0 - 3 0 3
МарсельЗавершен
Брест
0 - 0 0 0
НантЗавершен

"Не хотел с ним говорить". Черчесов объяснил, почему отмахнулся от Сперцяна

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов рассказал, почему не стал разговаривать с хавбеком Эдуардом Сперцяном после матча 11-го тура РПЛ с "Краснодаром" (0:2).
Фото: ФК "Ахмат"
- Сперцян подошел, почему я отмахнулся? Сперцян — игрок другой команды. Он может сейчас подойти ко мне, и мы поговорим. Я его уважаю, но не тот случай, когда надо сразу подходить. Он спровоцировал нашего футболиста, не надо подходить после этого. Не хотел с ним говорить.

Сегодня, 4 октября, в Краснодаре состоялся матч 11-го тура чемпионата России, в котором местная одноименная команда принимала на своем поле "Ахмат". Встреча завершилась поражением подопечных Станислава Черчесова со счетом 2:0. На 85-й минуте был удален защитник грозненцев Усман Ндонг.

Напомним, это поражение стало первым в РПЛ под руководством Черчесова (4 победы и три ничьих).

Источник: "Матч ТВ"

