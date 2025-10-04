- Играл ли "Ахмат" на пределе жёсткости? Это мы тут на курорте, по-моему, сегодня были. Футбол — это контактный вид спорта. Вы не имеете мяч в ногах — мы вас трогать не будем. Если у вас мяч в ногах, мы вас иногда трогать будем. Кстати, и наших тоже будет трогать соперник. Думаю, был хороший футбол. Было пару свистков, которые судья дал и в ту, и в другую сторону — в моем понимании, там близко ничего не было, надо было играть.
"Ахмат" впервые проиграл в РПЛ под руководством Станислава Черчесова в текущем сезоне. Грозненский клуб уступил "Краснодару" в 11-м туре чемпионата России со счетом 0:2. Голами в составе "быков" отличились форвард Джон Кордоба (15-я минута) и защитник Диего Коста (31-я минута).
Черчесов возглавил команду в начале августа текущего года. Он одержал 4 победы, 3 раза сыграл вничью и 1 раз потерпел поражение в рамках чемпионата России. Всего под руководством тренера команда провела 12 матчей, 5 из которых выиграла.
В следующем матче грозненцы сыграют на выезде с московским "Динамо" в рамках 12-го тура РПЛ. Игра пройдет 19 октября на стадионе "ВТБ Арена".
Источник: "СЭ"
Черчесов прокомментировал жесткую игру "Ахмата" в матче против "Краснодара"
Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов высказался о поражении своей команды в матче 11-го тура РПЛ против "Краснодара" (0:2).
Фото: ФК "Ахмат"