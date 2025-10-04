Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
1 - 1 1 1
ЗенитЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
Крылья СоветовЗавершен
Краснодар
2 - 0 2 0
АхматЗавершен
Динамо
3 - 5 3 5
ЛокомотивЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
0 - 0 0 0
Спартак КостромаЗавершен
Факел
2 - 1 2 1
Волга УлЗавершен
Чайка
0 - 0 0 0
РодинаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лидс
1 - 2 1 2
ТоттенхэмЗавершен
Арсенал
2 - 0 2 0
Вест ХэмЗавершен
Манчестер Юнайтед
2 - 0 2 0
СандерлендЗавершен
Челси
2 - 1 2 1
ЛиверпульЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
0 - 2 0 2
ЛевантеЗавершен
Жирона
2 - 1 2 1
ВаленсияЗавершен
Атлетик
2 - 1 2 1
МальоркаЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
0 - 1 0 1
ЛеччеЗавершен
Лацио
3 - 3 3 3
ТориноЗавершен
Интер
4 - 1 4 1
КремонезеЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вердер
1 - 0 1 0
Санкт-ПаулиЗавершен
Аугсбург
3 - 1 3 1
ВольфсбургЗавершен
Байер
2 - 0 2 0
УнионЗавершен
Боруссия Д
1 - 1 1 1
РБ ЛейпцигЗавершен
Айнтрахт
0 - 3 0 3
БаварияЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Метц
0 - 3 0 3
МарсельЗавершен
Брест
0 - 0 0 0
НантЗавершен

Черчесов прокомментировал жесткую игру "Ахмата" в матче против "Краснодара"

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов высказался о поражении своей команды в матче 11-го тура РПЛ против "Краснодара" (0:2).
Фото: ФК "Ахмат"
- Играл ли "Ахмат" на пределе жёсткости? Это мы тут на курорте, по-моему, сегодня были. Футбол — это контактный вид спорта. Вы не имеете мяч в ногах — мы вас трогать не будем. Если у вас мяч в ногах, мы вас иногда трогать будем. Кстати, и наших тоже будет трогать соперник. Думаю, был хороший футбол. Было пару свистков, которые судья дал и в ту, и в другую сторону — в моем понимании, там близко ничего не было, надо было играть.

"Ахмат" впервые проиграл в РПЛ под руководством Станислава Черчесова в текущем сезоне. Грозненский клуб уступил "Краснодару" в 11-м туре чемпионата России со счетом 0:2. Голами в составе "быков" отличились форвард Джон Кордоба (15-я минута) и защитник Диего Коста (31-я минута).

Черчесов возглавил команду в начале августа текущего года. Он одержал 4 победы, 3 раза сыграл вничью и 1 раз потерпел поражение в рамках чемпионата России. Всего под руководством тренера команда провела 12 матчей, 5 из которых выиграла.

В следующем матче грозненцы сыграют на выезде с московским "Динамо" в рамках 12-го тура РПЛ. Игра пройдет 19 октября на стадионе "ВТБ Арена".

Источник: "СЭ"

