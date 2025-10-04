Футболист "Ахмата" сломал Сперцяну зубы

"Зубы придется делать, несколько верхних сломаны. А они дорогие", - передает слова Сперцяна "Матч ТВ".
Инцидент произошел на 85-й минуте матча 11-го тура РПЛ между "Краснодаром" и "Ахматом", когда сенегальский защитник гостей Усман Ндонг был удален с поля за удар плечом по игроку "быков". После игры футболист грозненской команды утверждал, что Эдуард Сперцян оскорбил его на почве расизма.
Встреча завершилась победой краснодарцев со счетом 2:0. Забитыми голами отличились нападающий Джон Кордоба и защитник Диего Коста.
Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян рассказал о повреждении, полученном в матче 11-го тура РПЛ против "Ахмата" (2:0).
Фото: ФК "Краснодар"