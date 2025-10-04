Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
1 - 1 1 1
ЗенитЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
Крылья СоветовЗавершен
Краснодар
2 - 0 2 0
АхматЗавершен
Динамо
3 - 5 3 5
ЛокомотивЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
0 - 0 0 0
Спартак КостромаЗавершен
Факел
2 - 1 2 1
Волга УлЗавершен
Чайка
0 - 0 0 0
РодинаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лидс
1 - 2 1 2
ТоттенхэмЗавершен
Арсенал
2 - 0 2 0
Вест ХэмЗавершен
Манчестер Юнайтед
2 - 0 2 0
СандерлендЗавершен
Челси
2 - 1 2 1
ЛиверпульЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
0 - 2 0 2
ЛевантеЗавершен
Жирона
2 - 1 2 1
ВаленсияЗавершен
Атлетик
2 - 1 2 1
МальоркаЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
0 - 1 0 1
ЛеччеЗавершен
Лацио
3 - 3 3 3
ТориноЗавершен
Интер
4 - 1 4 1
КремонезеЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вердер
1 - 0 1 0
Санкт-ПаулиЗавершен
Аугсбург
3 - 1 3 1
ВольфсбургЗавершен
Байер
2 - 0 2 0
УнионЗавершен
Боруссия Д
1 - 1 1 1
РБ ЛейпцигЗавершен
Айнтрахт
0 - 3 0 3
БаварияЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Метц
0 - 3 0 3
МарсельЗавершен
Брест
0 - 0 0 0
НантЗавершен

Футболист "Ахмата" сломал Сперцяну зубы

Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян рассказал о повреждении, полученном в матче 11-го тура РПЛ против "Ахмата" (2:0).
Фото: ФК "Краснодар"
"Зубы придется делать, несколько верхних сломаны. А они дорогие", - передает слова Сперцяна "Матч ТВ".

Инцидент произошел на 85-й минуте матча 11-го тура РПЛ между "Краснодаром" и "Ахматом", когда сенегальский защитник гостей Усман Ндонг был удален с поля за удар плечом по игроку "быков". После игры футболист грозненской команды утверждал, что Эдуард Сперцян оскорбил его на почве расизма.

Встреча завершилась победой краснодарцев со счетом 2:0. Забитыми голами отличились нападающий Джон Кордоба и защитник Диего Коста.

