Зайнутдинов - о поражении "Динамо" в дерби: это недопустимо!

- Пропустили пять голов. Это недопустимо! Не должны так играть. Точно привезли сами себе три гола. Будем улучшаться. Пропустили третий мяч со стандарта. Все побежали забивать, а "Локомотив" нас поймал на контратаках.
Матч "Локомотива" и "Динамо" в рамках 11-го тура РПЛ завершился со счетом 3:5 в пользу подопечных Михаила Галактионова.
На данный момент "железнодорожники" заработали 23 очка и обошли в турнирной таблице "Краснодар", поднявшись на первую строчку в чемпионате. "Бело-голубые" располагаются на 8-й позиции в РПЛ с 15 набранными очками.
Следующий матч "Динамо" проведет 19 октября на стадионе "ВТБ Арена" в рамках 12-го тура первенства страны против грозненского "Ахмата".
Источник: "Чемпионат"
Защитник московского "Динамо" Бахтиёр Зайнутдинов высказался о поражении команды в 11-м туре РПЛ от "Локомотива" (3:5).
Фото: ФК "Динамо"