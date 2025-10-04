Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
1 - 1 1 1
ЗенитЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
Крылья СоветовЗавершен
Краснодар
2 - 0 2 0
АхматЗавершен
Динамо
3 - 5 3 5
ЛокомотивЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
0 - 0 0 0
Спартак КостромаЗавершен
Факел
2 - 1 2 1
Волга УлЗавершен
Чайка
0 - 0 0 0
РодинаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лидс
1 - 2 1 2
ТоттенхэмЗавершен
Арсенал
2 - 0 2 0
Вест ХэмЗавершен
Манчестер Юнайтед
2 - 0 2 0
СандерлендЗавершен
Челси
2 - 1 2 1
ЛиверпульЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
0 - 2 0 2
ЛевантеЗавершен
Жирона
2 - 1 2 1
ВаленсияЗавершен
Атлетик
2 - 1 2 1
МальоркаЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
0 - 1 0 1
ЛеччеЗавершен
Лацио
3 - 3 3 3
ТориноЗавершен
Интер
4 - 1 4 1
КремонезеЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вердер
1 - 0 1 0
Санкт-ПаулиЗавершен
Аугсбург
3 - 1 3 1
ВольфсбургЗавершен
Байер
2 - 0 2 0
УнионЗавершен
Боруссия Д
1 - 1 1 1
РБ ЛейпцигЗавершен
Айнтрахт
0 - 3 0 3
БаварияЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Метц
0 - 3 0 3
МарсельЗавершен
Брест
0 - 0 0 0
НантЗавершен

Зайнутдинов - о поражении "Динамо" в дерби: это недопустимо!

Защитник московского "Динамо" Бахтиёр Зайнутдинов высказался о поражении команды в 11-м туре РПЛ от "Локомотива" (3:5).
Фото: ФК "Динамо"
- Пропустили пять голов. Это недопустимо! Не должны так играть. Точно привезли сами себе три гола. Будем улучшаться. Пропустили третий мяч со стандарта. Все побежали забивать, а "Локомотив" нас поймал на контратаках.

Матч "Локомотива" и "Динамо" в рамках 11-го тура РПЛ завершился со счетом 3:5 в пользу подопечных Михаила Галактионова.

На данный момент "железнодорожники" заработали 23 очка и обошли в турнирной таблице "Краснодар", поднявшись на первую строчку в чемпионате. "Бело-голубые" располагаются на 8-й позиции в РПЛ с 15 набранными очками.

Следующий матч "Динамо" проведет 19 октября на стадионе "ВТБ Арена" в рамках 12-го тура первенства страны против грозненского "Ахмата".

Источник: "Чемпионат"

