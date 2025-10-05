- Этот эпизод испортит впечатления от России, болельщиков, чемпионата? Для меня это плохо. Я не знаю, как на это будут смотреть люди. Может ли эта ситуация повлиять на мой настрой покинуть клуб? Нет, конечно. Я профессионал, но, повторюсь, что удивлен тем, что такие слова говорит капитан команды соперника.
В 11-м туре Российской Премьер-Лиги "Ахмат" уступил "Краснодару" в гостевом матче со счетом 0:2. В концовке встречи защитник грозненской команды Усман Ндонг получил прямую красную карточку за удар соперника. После игры, 26-летний сенегальский футболист сообщил, что полузащитник и капитан краснодарцев Эдуард Сперцян оскорбил его на португальском языке на почве расизма.
Ндонг перебрался в Россию минувшим летом. Его контракт с "Ахматом" рассчитан до июня 2028 года.
Источник: "Матч ТВ"
Игрок "Ахмата" ответил, может ли он покинуть российский клуб из-за ситуации со Сперцяном
