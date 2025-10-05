Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

2025/26
Оренбург
0 - 0 0 0
Ростов1 тайм
Сочи
14:15
Нижний НовгородНе начат
ЦСКА
16:30
СпартакНе начат
Балтика
19:00
Динамо МхНе начат

Первая лига

2025/26
СКА-Хабаровск
3 - 1 3 1
ШинникЗавершен
Сокол
13:00
Арсенал ТулаНе начат
Торпедо
16:00
ЧерноморецНе начат
Нефтехимик
18:00
РоторНе начат

Английская премьер-лига

2025/26
Вулверхэмптон
16:00
БрайтонНе начат
Астон Вилла
16:00
БернлиНе начат
Эвертон
16:00
Кристал ПэласНе начат
Ньюкасл
16:00
Ноттингем ФорестНе начат
Брентфорд
18:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

2024/25
Алавес
15:00
ЭльчеНе начат
Севилья
17:15
БарселонаНе начат
Реал Сосьедад
19:30
Райо ВальеканоНе начат
Эспаньол
19:30
БетисНе начат
Сельта
22:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

2025/26
Удинезе
13:30
КальяриНе начат
Фиорентина
16:00
РомаНе начат
Болонья
16:00
ПизаНе начат
Наполи
19:00
ДженоаНе начат
Ювентус
21:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

2024/25
Штутгарт
16:30
ХайденхаймНе начат
Гамбург
18:30
МайнцНе начат
Боруссия М
20:30
ФрайбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

2025/26
Лион
16:00
ТулузаНе начат
Страсбург
18:15
АнжеНе начат
Гавр
18:15
РеннНе начат
Монако
18:15
НиццаНе начат
Лилль
21:45
ПСЖНе начат

Игрок "Ахмата" ответил, может ли он покинуть российский клуб из-за ситуации со Сперцяном

Защитник "Ахмата" Усман Ндонг не собирается покидать Россию после расистского оскорбления со стороны хавбека "Краснодара" Эдуарда Сперцяна.
Фото: ФК "Ахмат"
- Этот эпизод испортит впечатления от России, болельщиков, чемпионата? Для меня это плохо. Я не знаю, как на это будут смотреть люди. Может ли эта ситуация повлиять на мой настрой покинуть клуб? Нет, конечно. Я профессионал, но, повторюсь, что удивлен тем, что такие слова говорит капитан команды соперника.

В 11-м туре Российской Премьер-Лиги "Ахмат" уступил "Краснодару" в гостевом матче со счетом 0:2. В концовке встречи защитник грозненской команды Усман Ндонг получил прямую красную карточку за удар соперника. После игры, 26-летний сенегальский футболист сообщил, что полузащитник и капитан краснодарцев Эдуард Сперцян оскорбил его на португальском языке на почве расизма.

Ндонг перебрался в Россию минувшим летом. Его контракт с "Ахматом" рассчитан до июня 2028 года.

Источник: "Матч ТВ"

