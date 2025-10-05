В "Локомотиве" рассказали о ситуации по новому контракту Баринова

"Всех интересует судьба Баринова? Все будет нормально. Я хочу наших болельщиков успокоить. Никаких проблем не будет", - передает слова Нагорных "Чемпионат".
29-летний опорный полузащитник Дмитрий Баринов является воспитанником и капитаном московского "Локомотива". В этом сезоне хавбек принял участие в 16 матчах за команду в чемпионате и Кубке России, в которых записал на свой счет два забитых гола и три результативные передачи на партнеров. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость футболиста сборной России в 9 миллионов евро.
Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных позитивно настроен в ситуации с продлением контракта капитана команды Дмитрия Баринова.
Фото: ФК "Локомотив"