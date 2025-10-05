Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

Оренбург
0 - 0 0 0
Ростов1 тайм
Сочи
14:15
Нижний НовгородНе начат
ЦСКА
16:30
СпартакНе начат
Балтика
19:00
Динамо МхНе начат

Первая лига

СКА-Хабаровск
3 - 1 3 1
ШинникЗавершен
Сокол
13:00
Арсенал ТулаНе начат
Торпедо
16:00
ЧерноморецНе начат
Нефтехимик
18:00
РоторНе начат

Английская премьер-лига

Вулверхэмптон
16:00
БрайтонНе начат
Астон Вилла
16:00
БернлиНе начат
Эвертон
16:00
Кристал ПэласНе начат
Ньюкасл
16:00
Ноттингем ФорестНе начат
Брентфорд
18:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

Алавес
15:00
ЭльчеНе начат
Севилья
17:15
БарселонаНе начат
Реал Сосьедад
19:30
Райо ВальеканоНе начат
Эспаньол
19:30
БетисНе начат
Сельта
22:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

Удинезе
13:30
КальяриНе начат
Фиорентина
16:00
РомаНе начат
Болонья
16:00
ПизаНе начат
Наполи
19:00
ДженоаНе начат
Ювентус
21:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

Штутгарт
16:30
ХайденхаймНе начат
Гамбург
18:30
МайнцНе начат
Боруссия М
20:30
ФрайбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

Лион
16:00
ТулузаНе начат
Страсбург
18:15
АнжеНе начат
Гавр
18:15
РеннНе начат
Монако
18:15
НиццаНе начат
Лилль
21:45
ПСЖНе начат

В "Локомотиве" рассказали о ситуации по новому контракту Баринова

Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных позитивно настроен в ситуации с продлением контракта капитана команды Дмитрия Баринова.
Фото: ФК "Локомотив"
"Всех интересует судьба Баринова? Все будет нормально. Я хочу наших болельщиков успокоить. Никаких проблем не будет", - передает слова Нагорных "Чемпионат".

29-летний опорный полузащитник Дмитрий Баринов является воспитанником и капитаном московского "Локомотива". В этом сезоне хавбек принял участие в 16 матчах за команду в чемпионате и Кубке России, в которых записал на свой счет два забитых гола и три результативные передачи на партнеров. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость футболиста сборной России в 9 миллионов евро.

