Слишкович всё же покинул "Оренбург". Заслужил ли он увольнение?

Боснийский тренер Владимир Слишкович проработал в "Оренбурге" чуть больше года. Каких результатов добился специалист за это время?



Большие надежды

Слишкович провел неплохую часть сезона 2023/2024 в качестве главного тренера московского "

Везунчик?

До зимнего перерыва в 7 матчах Слишкович набрал 1(!) очко! При этом игра отсутствовала совершенно. "Оренбург" превратился в ненадежный "автобус". Чем не повод для увольнения? Но новое руководство, пришедшее зимой, решило сохранить боснийца на позиции главного тренера.

Везунчик!

Весенний отрезок казался практически формальностью - "Оренбург" был обречен на вылет. Но Слишковичу удалось обогнать "Факел" и занять 15 место, временами показывая неплохую игру. В итоге это место чудесным образом оказалось спасительным, но изначально Слишкович задачу не выполнил - прямой вылет. Смена тренера вполне могла произойти еще в межсезонье.



Но ее не случилось. Более того, "Оренбург" оказался в РПЛ. Для тренера это был очередной карьерный шанс проявить себя на высоком уровне...

Неудачник?

"Оренбург" достойно стартовал в РПЛ с составом, собранным под Первую лигу. Безусловно, игра команды не отличалась изысканностью, но была высокая самоотдача, надежность в обороне, контратаки. Казалось, нужно несколько новичков - и "Оренбург" будет представлять собой серьезную силу.



К сожалению, новички только смутили тренера - он начал метаться от одной схемы к другой, регулярно меняя существенную часть состава. В итоге это привело к потере надежности в обороне и безнадеге в атаке. Следствием стала череда поражений, логично приведшая к отставке Слишковича.





Что будет с "Оренбургом"?

Нужно отдать должное боснийцу - Слишкович покинул свой пост по собственному желанию и не оставил команду в безнадежном турнирном положении.



Сможет ли этот состав играть лучше или Владимир выжимал из него максимум? Покажет только время. Я,все же склоняюсь к варианту, что у "Оренбурга" один из слабейших составов в лиге. Тем не менее, встряска была в любом случае необходима.

Кто заменит Слишковича?

Федотов уходил из "Оренбурга" не очень хорошо. Игнашевич остался в "Балтике", когда нынешние руководители "Оренбурга" Волженкин и Ибрагимов были уволены. Поэтому эти варианты кажутся мне маловероятными.



Остаются опытные Ташуев и Гончаренко, но у обоих был неоднозначный прошлый сезон. Остается только ждать. Думаю, недолго.



Автор: Роман Райцин, телеграм-канал "Аналитика ФК "Оренбург"



