Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
0 - 1 0 1
РостовЗавершен
Сочи
2 - 1 2 1
Нижний НовгородЗавершен
ЦСКА
3 - 2 3 2
Спартак2 тайм
Балтика
19:00
Динамо МхНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
3 - 1 3 1
ШинникЗавершен
Сокол
1 - 1 1 1
Арсенал ТулаЗавершен
Торпедо
1 - 4 1 4
ЧерноморецЗавершен
Нефтехимик
0 - 0 0 0
Ротор1 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вулверхэмптон
1 - 1 1 1
БрайтонЗавершен
Астон Вилла
2 - 1 2 1
БернлиЗавершен
Эвертон
2 - 1 2 1
Кристал ПэласЗавершен
Ньюкасл
2 - 0 2 0
Ноттингем ФорестЗавершен
Брентфорд
18:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
3 - 1 3 1
ЭльчеЗавершен
Севилья
2 - 0 2 0
Барселона1 тайм
Реал Сосьедад
19:30
Райо ВальеканоНе начат
Эспаньол
19:30
БетисНе начат
Сельта
22:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
1 - 1 1 1
КальяриЗавершен
Фиорентина
1 - 2 1 2
РомаЗавершен
Болонья
4 - 0 4 0
ПизаЗавершен
Наполи
19:00
ДженоаНе начат
Ювентус
21:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Штутгарт
1 - 0 1 0
Хайденхайм2 тайм
Гамбург
18:30
МайнцНе начат
Боруссия М
20:30
ФрайбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лион
1 - 2 1 2
ТулузаЗавершен
Страсбург
18:15
АнжеНе начат
Гавр
18:15
РеннНе начат
Монако
18:15
НиццаНе начат
Лилль
21:45
ПСЖНе начат

Слишкович всё же покинул "Оренбург". Заслужил ли он увольнение?

Боснийский тренер Владимир Слишкович проработал в "Оренбурге" чуть больше года. Каких результатов добился специалист за это время?
В РПЛ Слишкович в качестве главного тренера "Оренбурга" провел ровно 30 матчей, в которых набрал всего 19 очков, одержав 4 победы и потерпев 19 поражений. Разница мячей: 29-58. 0.63 очка в среднем за игру. Катастрофический результат? Давайте разбираться по порядку.

Большие надежды


Слишкович провел неплохую часть сезона 2023/2024 в качестве главного тренера московского "Спартака". Опыт самостоятельной работы в РПЛ на момент прихода в "Оренбург" был небольшой, но по меркам уральского клуба и это больщая редкость. Евдокимов, Федотов, Личка  Ярошик, Деограсия до "Оренбурга" в РПЛ не тренировали вовсе. Слишкович пришел в команду, когда та еще не глубоко осела на дне турнирной таблицы и имела рабочие шансы остаться в РПЛ - впереди было еще две трети сезона.

Везунчик?


До зимнего перерыва в 7 матчах Слишкович набрал 1(!) очко! При этом игра отсутствовала совершенно. "Оренбург" превратился в ненадежный "автобус". Чем не повод для увольнения? Но новое руководство, пришедшее зимой, решило сохранить боснийца на позиции главного тренера.

Везунчик!


Весенний отрезок казался практически формальностью - "Оренбург" был обречен на вылет. Но Слишковичу удалось обогнать "Факел" и занять 15 место, временами показывая неплохую игру. В итоге это место чудесным образом оказалось спасительным, но изначально Слишкович задачу не выполнил - прямой вылет. Смена тренера вполне могла произойти еще в межсезонье.

Но ее не случилось. Более того, "Оренбург" оказался в РПЛ. Для тренера это был очередной карьерный шанс проявить  себя на высоком уровне...

Неудачник?


"Оренбург" достойно стартовал в РПЛ с составом, собранным под Первую лигу. Безусловно, игра команды не отличалась изысканностью, но была высокая самоотдача, надежность в обороне, контратаки. Казалось, нужно несколько новичков - и "Оренбург" будет представлять собой серьезную силу.

К сожалению, новички только смутили тренера - он начал метаться от одной схемы к другой, регулярно меняя существенную часть состава. В итоге это привело к потере надежности в обороне и безнадеге в атаке. Следствием стала череда поражений, логично приведшая к отставке Слишковича.

Слишкович всё же покинул "Оренбург". Заслужил ли он увольнение?

Что будет с "Оренбургом"?


Нужно отдать должное боснийцу - Слишкович покинул свой пост по собственному желанию и не оставил команду в безнадежном турнирном положении.

Сможет ли этот состав играть лучше или Владимир выжимал из него максимум?  Покажет только время. Я,все же склоняюсь к варианту, что у "Оренбурга" один из слабейших составов в лиге. Тем не менее, встряска была в любом случае необходима.

Кто заменит Слишковича?


Федотов уходил из "Оренбурга" не очень хорошо. Игнашевич остался в "Балтике", когда нынешние руководители "Оренбурга" Волженкин и Ибрагимов были уволены. Поэтому эти варианты кажутся мне маловероятными.

Остаются опытные Ташуев и Гончаренко, но у обоих был неоднозначный прошлый сезон. Остается только ждать. Думаю, недолго.

Автор: Роман Райцин, телеграм-канал "Аналитика ФК "Оренбург"

Фото: ФК "Оренбург"

