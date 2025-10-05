Круговой: лидерство ЦСКА закономерное

"Лидерство ЦСКА заслуженно, но мы не делаем на этом акцент. Нужно в каждом матче играть, как сегодня в первом тайме. Думаю, сегодняшняя победа - задаток на борьбу за чемпионство", - передаёт слова Кругового "Чемпионат".
Сегодня, 5 октября ЦСКА в домашнем матче на "ВЭБ Арене" обыграл московский "Спартак" со счётом 3:2. Голами в составе "армейцев" отметились Кирилл Глебов, Иван Обляков, реализовавший пенальти, Данил Круговой, а у красно-белых отличились Жедсон Фернандеш и Ливай Гарсия.
После 11 туров подопечные Фабио Челестини лидируют в турнирной таблице чемпионата России с 24 очками. Это лучший результат ЦСКА на старте сезона с 2019 года.
Отметим, что Данил Круговой проводит свой самый результативный сезон в карьере. Игрок красно-синих в 11 играх этого чемпионата забил четыре гола и отдал три голевые передачи.