Российская премьер-лига

Оренбург
0 - 1 0 1
РостовЗавершен
Сочи
2 - 1 2 1
Нижний НовгородЗавершен
ЦСКА
3 - 2 3 2
СпартакЗавершен
Балтика
2 - 0 2 0
Динамо МхЗавершен

Первая лига

СКА-Хабаровск
3 - 1 3 1
ШинникЗавершен
Сокол
1 - 1 1 1
Арсенал ТулаЗавершен
Торпедо
1 - 4 1 4
ЧерноморецЗавершен
Нефтехимик
0 - 0 0 0
РоторЗавершен

Английская премьер-лига

Вулверхэмптон
1 - 1 1 1
БрайтонЗавершен
Астон Вилла
2 - 1 2 1
БернлиЗавершен
Эвертон
2 - 1 2 1
Кристал ПэласЗавершен
Ньюкасл
2 - 0 2 0
Ноттингем ФорестЗавершен
Брентфорд
0 - 1 0 1
Манчестер СитиЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

Алавес
3 - 1 3 1
ЭльчеЗавершен
Севилья
4 - 1 4 1
БарселонаЗавершен
Реал Сосьедад
0 - 1 0 1
Райо ВальеканоЗавершен
Эспаньол
1 - 2 1 2
БетисЗавершен
Сельта
1 - 1 1 1
АтлетикоЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

Удинезе
1 - 1 1 1
КальяриЗавершен
Фиорентина
1 - 2 1 2
РомаЗавершен
Болонья
4 - 0 4 0
ПизаЗавершен
Наполи
2 - 1 2 1
ДженоаЗавершен
Ювентус
0 - 0 0 0
МиланЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

Штутгарт
1 - 0 1 0
ХайденхаймЗавершен
Гамбург
4 - 0 4 0
МайнцЗавершен
Боруссия М
0 - 0 0 0
ФрайбургЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

Лион
1 - 2 1 2
ТулузаЗавершен
Страсбург
5 - 0 5 0
АнжеЗавершен
Гавр
2 - 2 2 2
РеннЗавершен
Монако
2 - 2 2 2
НиццаЗавершен
Лилль
1 - 1 1 1
ПСЖЗавершен

Тренер ЦСКА - о чемпионстве: надо быть скромными

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал чемпионские перспективы команды.
Фото: ПФК ЦСКА
"Мы работаем на июнь. Девять лет ЦСКА не может стать чемпионом. Значит, что-то происходит. Надо быть скромными, но это не значит, что у нас нет амбиций", - приводит слова Челестини "Чемпионат".

В воскресенье, 5 октября ЦСКА на своём поле обыграл московский "Спартак" (3:2) в рамках 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Это третья победа подряд "армейцев" в текущем чемпионате.

На данный момент команда Фабио Челестини возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата с 24 очками, показывая лучший старт клуба с 2019 года.

Следующий матч ЦСКА проведёт на выезде против "Локомотива". Игра пройдёт в субботу, 18 октября.

