Тренер ЦСКА - о чемпионстве: надо быть скромными

"Мы работаем на июнь. Девять лет ЦСКА не может стать чемпионом. Значит, что-то происходит. Надо быть скромными, но это не значит, что у нас нет амбиций", - приводит слова Челестини "Чемпионат".
В воскресенье, 5 октября ЦСКА на своём поле обыграл московский "Спартак" (3:2) в рамках 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Это третья победа подряд "армейцев" в текущем чемпионате.
На данный момент команда Фабио Челестини возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата с 24 очками, показывая лучший старт клуба с 2019 года.
Следующий матч ЦСКА проведёт на выезде против "Локомотива". Игра пройдёт в субботу, 18 октября.
Фото: ПФК ЦСКА