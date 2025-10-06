Ласицкене – о травме Акинфеева: на личном опыте знаю, что у армейцев великолепный медицинский штаб

"Хочу пожелать ему скорейшего возвращения на поле. На личном опыте знаю, что у армейцев великолепный медицинский штаб и реабилитологи — Эдуард Безуглов, Игорь Степанов. Они в свое время восстановили меня в кратчайшие сроки после неприятной травмы к Олимпиаде в Токио", — приводит слова Ласицкене ТАСС.
В воскресенье, 5 октября ЦСКА в домашнем матче одержал победу над "Спартаком". Встреча 11-го тура Российской Премьер-Лиги завершилась со счетом 3:2. Акинфеев не смог провести игру до конца из-за травмы голеностопа и был заменен на 62-й минуте. Вместе него в ворота ЦСКА встал Владислав Тороп.
После этой встречи ЦСКА лидирует в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 24 очка. В следующем туре армейцы встретятся с "Локомотивом". Матч состоится 18 октября на домашней арене железнодорожников. Начало – в 19:45.
Олимпийская чемпионка по легкой атлетике Мария Ласицкене пожелала травмированному вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву скорейшего возвращения на поле.
