Ласицкене – о травме Акинфеева: на личном опыте знаю, что у армейцев великолепный медицинский штаб

Олимпийская чемпионка по легкой атлетике Мария Ласицкене пожелала травмированному вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву скорейшего возвращения на поле.
Фото: "Матч ТВ"
"Хочу пожелать ему скорейшего возвращения на поле. На личном опыте знаю, что у армейцев великолепный медицинский штаб и реабилитологи — Эдуард Безуглов, Игорь Степанов. Они в свое время восстановили меня в кратчайшие сроки после неприятной травмы к Олимпиаде в Токио", — приводит слова Ласицкене ТАСС.

В воскресенье, 5 октября ЦСКА в домашнем матче одержал победу над "Спартаком". Встреча 11-го тура Российской Премьер-Лиги завершилась со счетом 3:2. Акинфеев не смог провести игру до конца из-за травмы голеностопа и был заменен на 62-й минуте. Вместе него в ворота ЦСКА встал Владислав Тороп.

После этой встречи ЦСКА лидирует в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 24 очка. В следующем туре армейцы встретятся с "Локомотивом". Матч состоится 18 октября на домашней арене железнодорожников. Начало – в 19:45.

