- Мне очень нравится ЦСКА, ведь команда играет в умный футбол, а футболисты знают, что делать. Хватит ли ЦСКА на весь сезон? Молодым всегда проще, чем старым, - сказала Смородская "Чемпионату".
Вчера, 5 октября, подопечные Фабио Челестини обыграли московский "Спартак" в матче 11-го тура чемпионата Российской Премьер-Лиги со счетом 3:2.
На данный момент ЦСКА является лидером в РПЛ, имея в своем активе 24 очка.
Смородская высказалась об игре ЦСКА
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская оценила выступление московского ЦСКА в текущем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"