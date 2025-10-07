Ташуев: "Зенит" играет очень нестабильно. Постоянно меняются схемы, как у "Спартака"

- "Зенит" явно дает сбой, играет очень нестабильно. Постоянно у него меняются схемы, как у "Спартака". Семак задергался, слишком многое меняет. С "Акроном" он сделал массу изменений: схема, тактика, позиции. Все-таки тяжело, когда столько изменений. Надо оттачивать одну обойму.
В минувшем, 11-м туре Российской Премьер-Лиги "Зенит" в гостях не сумел переиграть тольяттинский "Акрон". Матч проходил на стадионе "Солидарность Самара Арена" и завершился вничью со счетом 1:1. Команда Сергея Семака могла проиграть, однако нападающий красно-черных Артем Дзюба не реализовал пенальти на последних минутах встречи.
Сине-бело-гоулбые набрали 20 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от лидирующего ЦСКА составляет на данный момент четыре балла.
Источник: "СЭ"
Российский тренер Сергей Ташуев высказался об игре "Зенита" в нынешнем сезоне РПЛ.
