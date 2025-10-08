Матчи Скрыть

Франко Камоцци: со Станковичем "Спартак" ничего не выиграет

Итальянский футбольный функционер Франко Камоцци в беседе с Rusfootball.info высказался о главном тренере красно-белых Деяне Станковиче.
Фото: ФК "Спартак"
"Главная проблема "Спартака" – отсутствие стабильности, а за это отвечает тренер. Никто не знает, как команда сыграет тот или иной матч. Наверное, со Станковичем "Спартак" ничего не выиграет", – сказал Камоцци.

Деян Станкович возглавил московский "Спартак" в мае 2024 года.

В минувшем сезоне под его руководством красно-белые заняли четвёртое место в чемпионате России. На данный момент подопечные сербского специалиста располагаются на шестой позиции в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 18 очков в 11 сыгранных матчах.

