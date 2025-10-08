"Краснодар" в прошлом сезоне стал чемпионом и сохранил состав, поэтому находится в лидерах. "Локомотив" стал стабильнее и взрослее, поэтому тоже хорошо стартовал. Железнодорожники должны в этом сезоне побороться за медали. Все хотят, чтобы Галактионов с командой взял первый титул. В этом сезоне у "Локомотива" есть хорошие шансы на это. Команда повзрослела и совершила правильные трансферы. Осталось не терять очков в важных матчах", - сказал Сенников в интервью "Чемпионату".
После 11-ти туров чемпионата России "Локомотив" занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка. Команда не проигрывает с 30 июля, тогда подопечные Михаила Галактионова уступили московскому ЦСКА в рамках Кубка России со счетом 1:2. В РПЛ "железнодорожники" не потерпели ни одного поражения.
Михаил Галактионов возглавляет команду с 13 ноября 2022 года. Контракт тренера действует до конца июня 2026 года. Всего под руководством российского специалиста "Локомотив" провел 114 матчей, в 62 из них одержал победу. В прошлом сезоне команда заняла 6-е место, набрав 53 очка.
Сенников оценил шансы "Локомотива" на чемпионство в РПЛ
Бывший футболист "Локомотива" Дмитрий Сенников прокомментировал успехи команды и порассуждал на тему чемпионства в РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"